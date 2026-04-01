Lingard foi revelado pelo Manchester United e estava atuando na Coreia do Sul. JUSTIN TALLIS / AFP

O meia inglês Jesse Lingard foi oferecido ao Grêmio antes de acertar com o Corinthians. A revelação foi feita pelo empresário Fernando Martins, que também agencia o centroavante Carlos Vinícius e intermediou a negociação com o clube paulista.

— Eu vi que o Lingard estava no mercado, e a maioria das janelas já estava fechada. O Brasil era um dos poucos mercados abertos. Então, perguntei ao Vini: "o que acha do Lingard no Grêmio?" — contou o agente em entrevista ao ge.

Conforme apuração de Zero Hora, o nome de fato chegou à diretoria gremista, mas as conversas não avançaram devido aos valores envolvidos. Ao contrário do Tricolor, o Remo — que tem como executivo de futebol o ex-gremista Luis Vagner Vivian — demonstrou interesse no atleta, mas não obteve sucesso.

Aos 33 anos, o meia inglês foi anunciado pelo Corinthians no início de março e, nesta quarta-feira (1º), deve estrear contra o Fluminense, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.