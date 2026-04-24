Empresário de Noriega confirma interesse europeu, projeta valores e diz: "Vai ser difícil segurar"

Noriega chegou ao Grêmio em agosto de 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

O interesse europeu em Noriega, do Grêmio, foi confirmado pelo empresário do atleta, Guillermo Zariquiey. Em entrevista à SinTV, do Peru, ele revelou que há conversas com o Sporting, de Portugal, projetou valores para uma eventual negociação e admitiu que será difícil manter o jogador no Brasil.

A informação do interesse do clube português já havia sido noticiada nesta semana por veículos peruanos, país que o atleta representa. No entanto, a reportagem de GZH apurou que, até o momento, o Grêmio não recebeu qualquer contato oficial.

— Tivemos a oportunidade de conversar com eles (Sporting) agora que estivemos na Europa. Tivemos reuniões com vários clubes, entre eles o Sporting. Não significa que o Sporting vai contratar, simplesmente demonstrou interesse — revelou Zariquiey.

O representante de Noriega também foi questionado sobre a possibilidade de uma saída ocorrer na metade deste ano, na principal janela europeia, e indicou que esse cenário é plausível.

— Pelo crescimento que ele tem e pelas propostas que vão chegar, vai ser difícil o Grêmio conseguir segurá-lo. Mas a proposta tem que ser importante, não só economicamente. Eu não vejo o Erick saindo por menos de 8 ou 10 milhões de euros — projetou o empresário.

Zariquiey afirmou ainda que o atleta está muito feliz em Porto Alegre, mas que tem o sonho de jogar na Europa.

No mês passado, o volante foi alvo de sondagem do Atlanta United, da MLS, dos Estados Unidos. Segundo o seu empresário, a negociação não avançou porque dependia do clube promover a saída de algum atleta. Além disso, ressaltou que a prioridade é uma transferência para a Europa.

Por fim, Zariquiey revelou onde gostaria de ver Noriega jogando.

— É a Premier League. Mas sei que é difícil. Mas qualquer uma das cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália) seria um sonho.

Em agosto do ano passado, o meio-campista de 24 anos teve 80% dos direitos comprados junto ao Alianza Lima por US$ 1,8 milhão. O clube peruano manteve 20% de participação em uma futura venda.