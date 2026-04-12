"Empate nos serve", diz Arthur sobre resultado do Gre-Nal 452

Capitão gremista admitiu baixo nível técnico da partida. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Grêmio e Inter ficaram no 0 a 0 pelo Gre-Nal da 11ª rodada do Brasileirão, neste sábado (11), no Beira-Rio. Com o resultado, o Tricolor chega a cinco jogos consecutivos sem vitória e continua sem conseguir vencer fora de casa. Após a partida, Arthur afirmou que não comemora o empate, mas fica satisfeito com o resultado:

— Independentemente de onde jogarmos, queremos sair com a vitória. Mas se não conseguirmos a vitória, o empate nos serve. Não deixamos o adversário pontuar mais que nós. Não vejo um resultado bom porque queríamos a vitória, mas calma, jogar aqui é difícil, a gente sabe da dificuldade de um clássico. Então, se a gente não pôde ganhar, não perder era o objetivo.

Chamou atenção ao longo da partida o alto número de falhas técnicas de ambos os lados. Passes errados, cruzamentos para ninguém e bolas alçadas de um lado para o outro tornaram o jogo truncado e de baixa qualidade. Questionado sobre o nível do clássico, o capitão gremista reconheceu que o desempenho ficou aquém do esperado:

— Eu acho que os dois times se estudaram muito, acho que teve muito respeito das duas partes. Talvez o nível técnico não estivesse tão alto, mas o que não pode faltar é raça e determinação, e essas, sim, foram muito altas.

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Antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, o Grêmio volta a campo na terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra, na Arena, pela Sul-Americana.

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