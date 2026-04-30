Em noite infeliz de Carlos Vinícius, Grêmio empata com o Palestino pela Sul-Americana

A sina do Grêmio na Copa Sul-Americana persiste. Contra o Palestino, o Tricolor repetiu o desempenho ruim das duas rodadas anteriores e empatou em 0 a 0 com os chilenos nesta quarta-feira (29), no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, no Chile.

Três chances para abrir o placar no primeiro tempo em um pênalti acabaram desperdiçadas por Carlos Vinícius, que ainda teve um gol anulado no segundo tempo. Após a derrota do Montevideo City para o Deportivo Riestra, a equipe tinha a chance de terminar a noite na liderança do Grupo F.

Com o ponto somado, segue em segundo lugar, com quatro pontos empatados com os argentinos. E atrás dos seis dos uruguaios.

Time sentiu mudanças na escalação

As preocupações de Luís Castro com a condição física dos jogadores se manifestou na escalação. Três titulares acabaram preservados. Pedro Gabriel, Arthur e Enamorado começaram a partida no banco. Lesionado, Amuzu também desfalcou o time.

A defesa teve Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista na proteção a Weverton. Dodi teve a parceria de Leonel Pérez, com Gabriel Mec mantido como meia. Carlos Vinícius, Tetê e Willian, recuperado de lesão, formaram o trio de ataque.

A presença de caras novas na escalação custou caro. Sem entrosamento e a dinâmida das últimas partidas, o Grêmio fez um primeiro tempo ruim no Chile. A dificuldade de ter a posse de bola, com contribuição significativa da condição ruim do campo, fez a equipe insistir em cruzamentos e chutões.

Tetê sofre pênalti, mas Carlos Vinícius perde três tentativas

A estratégia de usar os laterais para atacar pelos lados do campo deu retorno aos oito minutos. Caio Paulista recuperou a bola no campo de defesa, avançou até a área do adversário e cruzou. Tetê dominou, tentou o drible no marcador e foi puxado pela camisa por Zuñiga. Pênalti marcado.

Carlos Vinícius cobrou, mas Sebastián Pérez defendeu. Após revisão do VAR, pelo goleiro ter se adiantado, o juiz mandou a penalidade ser repetida. A segunda chance parou novamente em Pérez. E novamente, após chamado do árbitro de vídeo, o pênalti foi batido pelo centroavante. Apenas para o goleiro do Palestino fazer a terceira defesa.

Ouça a narração dos pênaltis pela Rádio Gaúcha

Weverton faz boa defesa antes do intervalo

Os donos da casa se empolgaram pela série de defesas e passaram a pressionar com maior ímpeto a saída de bola gremista. O Grêmio voltou a ficar perto de abrir ao placar aos 23 minutos. Em outra escapada de Caio Paulista, o lateral recebeu na área e cruzou na medida para Carlos Vinícius. O centroavante acertou Espinoza. No rebote, Willian tentou e a bola saiu por cima do gol.

O Palestino teve apenas uma oportunidade na primeira etapa, aos 40 minutos. Weverton cortou um cruzamento vindo do lado esquerdo da defesa. No rebote, após chute de Munder, o goleiro espalmou a bola por cima do gol. Incomodado com o rendimento do time, Castro mandou Arthur e Noriega para o aquecimento nos minutos finais do primeiro tempo. Antes, Braithwaite também realizou trabalho físico.

Grêmio melhora no segundo tempo

O Grêmio voltou para o segundo tempo com três mudanças. Arthur, Enamorado e Noriega entraram nos lugares de Pérez, Willian e Dodi. As mexidas melhoraram a produção do time. Antes de 10 minutos da etapa final, o ponta colombiano teve duas jogadas pelo lado esquerdo com cruzamentos afastados pela defesa do Palestino.

Os chilenos deram outro susto em Weverton. Arthur escorregou ao tentar sair na marcação a Gallegos. O meio-campista arriscou de longe e o goleiro do Tricolor fez a defesa no chão.

Na sequência, Mec ganhou a bola e acionou Tetê livre na área. O atacante chutou cruzado, mas sem força. Pérez segurou a bola sem dificuldades. Depois de tentar a assistência, o meia arriscou o chute aos 19 minutos. A finalização da entrada da área saiu pelo lado do gol.

Luís Castro resolveu fazer as duas últimas trocas possíveis. Riquelme e Braithwaite entraram. Tetê e Caio Paulista saíram. Como aconteceu contra o Riestra, o time passou a ter um trio de defensores. Gustavo Martins, Viery e Noriega ficaram mais posicionados. Pavon, na direita, e Enamorado pelo lado esquerdo ocuparam as alas. Riquelme, Arthur e Mec ocuparam a faixa central, para abastecer os dois centroavantes.

Gol anulado

Mesmo sem o melhor rendimento, o Grêmio encontrou o gol. Após jogada de Enamorado, Carlos Vinícius recebeu na área. O chute, desta vez, não deu chances para Pérez aos 32 minutos. Só que o lance acabou anulado após revisão no VAR por toque de mão de Riquelme na origem no lance.

Para completar o roteiro de situações, o Tricolor teve outro pênalti marcado. Mec levou um chute no rosto de Fernando Meza. O defensor foi expulso e a penalidade foi marcada. Só que após a revisão no vídeo, a falta foi assinalada fora da área. Viery acertou Carlos Vinícius na cobrança.

Sem muito tempo para lamentar, o Grêmio terá compromisso no próximo sábado. No gramado sintético do Athletico-PR, pelo Brasileirão, o time terá uma nova oportunidade de quebrar a incômoda sequência de 12 jogos sem vencer como visitante.

Confira a entrevista de Luís Castro

Copa Sul-Americana — 3ª rodada — 29/4/2026

Palestino (0)

Sebastián Pérez; Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco e Zuñiga; Montes (Fernando Meza. 30'/2ºT), Meza e Gallegos; Carrasco (Salgado, 30'/2ºT), Munder (Tapia, 39'/2ºT) e Nelson da Silva (Ronnie Fernández, 30'/2ºT). Técnico: Guillermo Farré

Grêmio (0)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista (Braithwaite, 25'/2ºT); Leonel Pérez (Arthur, INT), Dodi (Noriega, INT), Tetê (Riquelme, 25'/2ºT), Gabriel Mec e Willian (Enamorado, INT); Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

CARTÕES AMARELOS: Roco, Gallegos, Ronnie Fernández (P); Leonel Pérez, Dodi, Carlos Vinícius (G)

CARTÕES VERMELHOS: Fernando Meza(P)

ARBITRAGEM: Guillermo Guerrero, auxiliado por Edison Vásquez e Andrés Tola. VAR: Franklin Congo (quarteto equatoriano)

LOCAL: Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago-CHI

Próximo jogo

Sábado, 2/5 - 20h30min

Athletico-PR x Grêmio

Arena da Baixada - Brasileirão (14ª rodada)