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Em noite infeliz de Carlos Vinícius, Grêmio empata com o Palestino pela Sul-Americana

Atacante desperdiçou três cobranças de pênalti, teve gol anulado e viu o Tricolor ficar no 0 a 0 com time chileno

Marco Souza

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