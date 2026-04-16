Dirigente e jogador do Riestra se emocionam ao conhecer a Arena do Grêmio: “Presente de Deus”; veja o vídeo

Volante Goitía e vice-presidente do Riestra se abraçam antes da partida, Deportivo Riestra / Divulgação

Apesar da derrota para o Grêmio pela segunda rodada da Sul-Americana, o Deportivo Riestra viveu uma noite histórica na Arena na última terça-feira (16). O estádio gremista foi palco do primeiro confronto da equipe fora da Argentina.

Dois dias depois, nesta quinta (16), o clube postou um vídeo em suas redes sociais destacando a reação de alguns de seus funcionários ao conhecerem a Arena, horas antes do jogo. O vice-presidente do clube, Adrian Ciliberto, aparece visivelmente emocionado, sem conseguir expressar o sentimento em palavras. Já o volante Goitía define o momento como um "presente de Deus".

No gramado, após fazer fotos e vídeos do estádio gremista com o seu celular, já com a torcida argentina nas arquibancadas — cerca de 200 pessoas —, o volante disse:

— Isso é fé. Trata-se de acreditar. Quando você acredita, você consegue, e esse reflexo de tudo é a verdade. É incrível. É um presente de Deus para mim, tenho que aproveitá-lo.

Veja o vídeo