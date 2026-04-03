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Na bronca
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Dirigente do Grêmio reclama de "erros capitais" em derrota para o Palmeiras: "Resultado passou pela arbitragem"

Vice-presidente de futebol do Tricolor apontou gols irregulares e um possível pênalti não marcado  

Zero Hora

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