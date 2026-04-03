Dirigente do Grêmio reclama de "erros capitais" em derrota para o Palmeiras: "Resultado passou pela arbitragem"

Antônio Dutra Jr. em coletiva na Arena Barueri. Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem após a derrota para o Palmeiras, nesta quinta-feira (2). Depois do 2 a 1 na Arena Barueri, o vice-presidente de futebol do Tricolor, Antônio Dutra Jr., apontou irregularidades nos gols dos mandantes e também de um pênalti não marcado para os gremistas.

— O resultado aqui hoje passou absolutamente pela arbitragem. Tivemos erros capitais — introduziu o dirigente em coletiva.

Possível erro na origem do segundo gol do Palmeiras

O vice de futebol do Grêmio pontuou ao menos três lances em que a arbitragem teria errado. Uma delas, com mais ênfase, refere-se à origem do segundo gol do Palmeiras.

— Um funcionário do Palmeiras que chegou a pular uma placa de publicidade para jogar a bola rapidamente para o jogador, ou seja, a regra dos pontos de bola no chão não vale — disse Dutra.

O que diz a Regra

Segundo análise de Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o jogador que cobrou o lateral realmente deveria ter pego a bola no suporte disponibilizado pela CBF:

— O regulamento diz que tanto o gandula quanto jogadores reservas ou integrantes de comissão técnica não podem tocar na bola. A identificação da pessoa (que alcançou a bola ao jogador) pode implicar em punição administrativa para o Palmeiras.

Outras reclamações

— Tivemos um pênalti claro no nosso jogador, o VAR não chamou. O primeiro gol foi decorrente de uma falta absolutamente inexistente. O jogador do Grêmio não toca no jogador do Palmeiras — também apontou o dirigente.

Dutra, contudo não pontuou qual seria o lance do pênalti citado por ele. Parte da torcida gremista havia pedido penalidade de Giay em Amuzu, no segundo tempo. Ainda assim, Diori Vasconcelos aponta que o juiz acertou em não marcar o pênalti e também foi correto na marcação da falta, que origina o primeiro gol do Palmeiras.

Veja trecho da coletiva de Antônio Dutra Jr