Direção do Grêmio acerta ao manter Luís Castro? Veja o resultado da enquete

Cargo de Luís Castro está ameaçado por conta dos resultados recentes. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio segue sendo um dos piores visitantes do Brasileirão. Sábado (18), no Mineirão, perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro e caiu para a 14ª posição na tabela, com apenas 13 pontos após 12 rodadas.

O ambiente, que já não era dos melhores, se tornou de ainda mais pressão da torcida sobre o técnico Luís Castro. São apenas dois pontos em 21 fora de casa na Série A.

Zero Hora questionou os leitores se a direção acerta ao manter o treinador português no comando. Veja o resultado da enquete:

Sim - 56,2%

- 56,2% Não - 43,8%