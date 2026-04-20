Direção do Grêmio acerta ao manter Luís Castro? Veja o resultado da enquete

O Grêmio segue sendo um dos piores visitantes do Brasileirão. Sábado (18), no Mineirão, perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro e caiu para a 14ª posição na tabela, com apenas 13 pontos após 12 rodadas.
O ambiente, que já não era dos melhores, se tornou de ainda mais pressão da torcida sobre o técnico Luís Castro. São apenas dois pontos em 21 fora de casa na Série A.
Zero Hora questionou os leitores se a direção acerta ao manter o treinador português no comando. Veja o resultado da enquete:
- Sim - 56,2%
- Não - 43,8%
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