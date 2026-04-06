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Santa "Klauss"
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Destaque nos EUA e "rival" de Messi na venda de camisas, atacante revela torcida pelo Grêmio: "Mexe com meu coração"

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, atacante do Los Angeles Galaxy também comentou sobre o bom momento no futebol dos Estados Unidos

Antonio Oliveira

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