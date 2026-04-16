Destaque no Uruguai, atacante deve render quantia milionária aos cofres do Grêmio

Arezo pediu para deixar o Tricolor para voltar aos Carboneros. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Peñarol-URU vai abrir negociações com o Grêmio com o intuito de fechar a compra definitiva do atacante Mathías Arezo. O empréstimo ao clube uruguaio termina apenas no final do ano, mas as conversas devem começar muito antes, segundo informou a imprensa uruguaia.

No entanto, para concluir a compra de Arezo, o Peñarol deve tentar negociar os 3,5 milhões de dólares (R$ 17,4 milhões) fixados em contrato para a aquisição definitiva do atacante de 23 anos, que tem boa parte de sua formação justamente no clube de Montevidéu.

No início desta temporada, para renovar o empréstimo do jogador, os uruguaios já haviam desembolsado 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões). Assim, o novo vínculo ficou definido até dezembro, mas com o Grêmio mantendo os direitos do atleta até o final de 2028.