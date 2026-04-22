Destaque do Grêmio na vitória sobre o Confiança comemora nova chance: “A crítica sempre é construtiva”

Meia formou o meio-campo com Arthur e Nardoni. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Confiança nesta terça-feira (21), na estreia pela Copa do Brasil, na Arena. Com mudanças na formação, Luís Castro mandou a campo um time com dois volantes e um meia. Gabriel Mec foi o escolhido para a função.

O jovem teve boa atuação. Foi importante na criação ofensiva do time e participou da jogada do primeiro gol, marcado por Carlos Vinícius. Após a partida, Mec comemorou a oportunidade:

— Eu tenho facilidade de jogar tanto por dentro quanto por fora, como já falei uma vez. É importante eu poder estar jogando, estar minutando. Fico feliz pela oportunidade e toda vez que eu tiver oportunidade vou sempre me esforçar e dar o máximo pelo time.

O time do Grêmio vem sofrendo pressão da torcida por maus resultados no Brasileirão e na Sul-Americana. A vitória por 2 a 0 foi importante para acalmar os ânimos dos gremistas. Mec, substituído no segundo tempo, saiu de campo aplaudido.

— Eu fico muito feliz pelo apoio do torcedor. Sei que em muitos momentos eles vão criticar, mas a crítica sempre é construtiva, porque eles querem sempre ver o bem do time e acredito que a gente está se esforçando cada dia para evoluir e voltar a vencer a maioria dos jogos.

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O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil é em 14 de maio, no Sergipe. O próximo compromisso tricolor é no domingo (26), contra o Coritiba, na Arena, pelo Brasileirão.