Desfalques e retornos do Grêmio para enfrentar o Palestino na Sul-Americana

Volante Nardoni foi expulso contra o Riestra, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a vitória sobre o Coritiba pelo Brasileirão, o Grêmio enfrentará uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Palestino e Athletico-PR, sem retornar a Porto Alegre. Por isso, quando a delegação embarcar para o Chile, possivelmente estará completa, mesmo que alguns jogadores não sejam utilizados na quarta-feira (29), pela Copa Sul-Americana.

Até agora, o único atleta impedido de ser escalado por Luís Castro é Juan Nardoni. O volante argentino foi expulso na vitória sobre o Deportivo Riestra, na Arena, há duas semanas.

Retornos

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Martins, que cumpriu suspensão no Brasileirão, retorna automaticamente à defesa.

Um outro reforço pode ser o experiente Willian. Afastado desde o fim de março por conta de uma tendinopatia no músculo posterior da coxa direita, o meia vem treinando com o restante do elenco e tem chances de aparecer entre os relacionados.

A escalação será definida na atividade desta terça (28) pela manhã, no CT Luiz Carvalho. É possível que o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo e não poderão atuar na Arena da Baixada, no próxima sábado (2), apareçam em Santiago.

— No futebol brasileiro, temos que pensar jogo a jogo. Eu olho (o calendário) para planear, mas acho que se cria muita ansiedade e frustrações. Infelizmente, temos que ser reativos. Hoje perdemos jogadores para dois dias e temos que reagir rápido, decidir quem vai para o Chile, para depois ir para Curitiba, e quem fica aqui (em Porto Alegre). É muito difícil daqui dois dias ter um jogo, para depois ir à Argentina e depois receber o Flamengo. Já olhei (a sequência), mas agora vamos ao Chile — projetou o treinador gremista.