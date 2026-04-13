Deportivo Riestra convoca goleador da base e pode ter time alternativo contra o Grêmio

Jovem Thiago Romero tem seis gols em oito partidas neste ano. Thiago Romero @thiagooromero_ / Instagram/Reprodução

O Deportivo Riestra não deverá ter força máxima contra o Grêmio, às 19h desta terça-feira (14), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em má situação no Campeonato Argentino, o time deve priorizar o jogo do próximo fim de semana.

— O que imagino para amanhã (terça) é um mix alternativo, porque depois de jogar no Brasil tem que voltar a Buenos Aires e concentrar, pensando no domingo, onde tem que ir a Córdoba para enfrentar o Talleres — projeta Federico Miranda, comunicador do canal identificado Riestra Deportivo.

A equipe tem 15 jogos na temporada, com uma única vitória: 1 a 0 sobre o Deportivo Maipú, da Segunda Divisão, pela Copa Argentina. No torneio local, foram sete empates e seis derrotas, o que lhe deixa na última colocação do Grupo A.

Na Copa Sul-Americana, o clube estreou com empate em 0 a 0 com o Palestino, do Chile, jogando em Buenos Aires, no estádio do San Lorenzo. A escalação teve: Arce; Miño, Randazzo e Gallo; Sansotre, Monje, Watson e Goitia; Obredor, Alonso e Smarra.

Cara nova

Na delegação que desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira (13) e ficará hospedada no bairro Moinhos de Vento a grande novidade é o atacante Thiago Romero.

O jovem de 19 anos foi trazido da base do Huracán e é o goleador do Torneo Proyeción (voltado para categorias de base), com seis gols em oito jogos.