Denunciado pelo STJD, Luís Castro pode ser suspenso e desfalcar o Grêmio nos próximos jogos; saiba os detalhes

Luís Castro recebeu cartão vermelho na vitória sobre o Coritiba. Duda Fortes / Agencia RBS

Luís Castro será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã da próxima quinta-feira (30). O técnico do Grêmio foi denunciado em virtude da expulsão ocorrida na vitória sobre o Coritiba, no último domingo (26), na Arena.

A denúncia cita o artigo 258, parágrafo 2º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". A pena prevista prevê suspensão de um a seis jogos.

Na súmula, o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima justificou a apresentação do cartão vermelho porque o treinador português "insistentemente permaneceu fora de sua área técnica, gesticulando de forma acintosa e desrespeitosa, com os seguintes dizeres: ‘não foi nada, você está louco, não foi nada, você vai ver o que fez’. O referido treinador dificultou sua saída, impossibilitando o reinício da partida”.

Independentemente da sentença, Castro cumprirá suspensão automática contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no sábado (2). A partida seguinte pelo Brasileirão é contra o Flamengo, agendada para o dia 10 de maio, na Arena.

Não há impeditivo para que o treinador esteja à beira do campo em jogos da Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil.

Clube denunciado

O Grêmio também foi denunciado no artigo 206, por "atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente". Neste caso, a multa varia entre R$ 100 e R$ 1 mil.