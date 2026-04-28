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Denunciado pelo STJD, Luís Castro pode ser suspenso e desfalcar o Grêmio nos próximos jogos; saiba os detalhes

Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai apreciar o caso na manhã desta quinta-feira

Filipe Duarte

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