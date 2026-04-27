De opção a ausência na lista de relacionados: jogador perde espaço no Grêmio

Camisa 11 não apareceu na lista de relacionados contra o Coxa. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Fora da lista de relacionados do Grêmio nos últimos dois jogos — pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, contra Confiança e Coritiba, respectivamente —, o meia Monsalve vem perdendo espaço no elenco gremista, que agora conta com Gabriel Mec como novo titular no setor.

A ausência de Monsalve nos últimos jogos do Grêmio chama atenção, mas não chega a surpreender, por conta dos altos e baixos na atual temporada. Evidentemente, o momento é de baixa, e o próprio treinador gremista não quis se aprofundar muito sobre o tema envolvendo sua ausência.

— Monsalve e Riquelme, optamos pelo segundo. Tem um colega da posição no lugar dele — resumiu Luís Castro ao ser questionado sobre a ausência do meia colombiano na lista de relacionados.

Uma situação envolvendo Monsalve pode ajudar a explicar sua ausência nos últimos dois jogos. Na derrota para o Cruzeiro, em Minas Gerais, ele entrou no segundo tempo. Após um ataque do Grêmio, o colombiano demorou a recompor na marcação, dando espaço para contragolpe que resultou no segundo gol dos mineiros.

Foi possível observar uma cobrança forte de Arthur no momento em que o Cruzeiro comemorava o gol. O volante discutiu justamente com Monsalve, fazendo uma cobrança incisiva ao companheiro de equipe.

Se fizermos uma retrospectiva do início da temporada, Monsalve surgia como potencial titular da equipe de Castro. No entanto, após sofrer com lesões e ficar afastado de jogos no Gauchão, os planos mudaram. Hoje, é um jogador que tem portas abertas para uma eventual saída em caso de proposta.

Na vitória sobre o Coritiba, no domingo (26), o treinador colocou em campo o jovem Riquelme. O meia, que pode atuar centralizado no setor de criação da equipe, mostrou boa movimentação e agradou nos minutos em que esteve em campo.