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Da oitava posição ao Z-4: os possíveis cenários para o Grêmio na 12ª rodada do Brasileirão 

Com 13 pontos e na 12ª colocação, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, às 20h30min deste sábado (18)

Zero Hora

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