Da oitava posição ao Z-4: os possíveis cenários para o Grêmio na 12ª rodada do Brasileirão 

Equipe de Luís Castro está empatada em pontos com outros quatro times. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A 12ª rodada do Brasileirão pode levar o Grêmio para a parte de cima da tabela ou, no pior dos cenários, colocá-lo no Z-4. O time de Luís Castro enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, em confronto direto na zona intermediária, às 20h30min desde sábado (17).

Com 13 pontos e na 12ª posição, o Tricolor inicia a rodada num bloco embolado, empatado com outros quatro times. Numa combinação improvável de resultados, terminaria o domingo na oitava colocação em caso de vitória no Mineirão.

Empatando, até tem chance de subir posições, mas também corre o risco de ser ultrapassado por quatro rivais diretos. Porém, se for goleado pelo Cruzeiro por pelo menos quatro gols e ver outros adversários vencerem, pode cair para 17º.

Veja os cenários para o Grêmio

Ganhando, vai a 16 pontos

Ultrapassa Botafogo (11º), caso o time carioca não pontue na rodada;

Pode passar também Vitória (10º), Bragantino (9º) e Atlético-MG (8º), que têm 14 pontos;

Se houver tropeços de adversários diretos, pode entrar na parte de cima da tabela, chegando, no máximo, à oitava colocação. Só não chega à sétimo por conta do confronto direto entre Coritiba (7º) e Atlético-MG (8º).

Empatando, vai a 14 pontos

Pode ultrapassar equipes como Botafogo (11º), Vitória (10º), Bragantino (9º) e Atlético-MG (8º), caso esses não pontuem;

Corre risco de ser ultrapassado por Santos (15º), caso vença o Fluminense, e ser alcançado ou superado pelo Corinthians (16º), caso vença o Vitória e tire a diferença de saldo para o Tricolor (três gols).

Perdendo, fica com 13 pontos

Pode ser ultrapassado por Vasco (13º), Inter (14º), Santos (15º), Corinthians (16º) e até Cruzeiro (17º) — em caso de goleada —, dependendo dos resultados paralelos. Aos três primeiros, bastaria um empate. Ao Timão, necessariamente a vitória, e ao Cruzeiro, necessariamente uma goleada por, pelo menos, quatro gols de diferença;

Se aproxima da zona de rebaixamento. No pior dos cenários, terminaria em 17º, entrando no Z-4 pela primeira vez no Campeonato.

Confira os jogos da 12ª rodada do Brasileirão

Sábado (18)

Vasco x São Paulo (18h30min)

Chapecoense x Botafogo (18h30min)

Vitória x Corinthians (20h)

Cruzeiro x Grêmio (20h30min)

Domingo (19)

Inter x Mirassol (11h)

x Mirassol (11h) Santos x Fluminense (16h)

Coritiba x Atlético-MG (16h)

Palmeiras x Athletico-PR (18h30min)

Bragantino x Remo (18h30min)

Flamengo x Bahia (19h30min)