Cruzeiro x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (18), às 20h30min, pela 12ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte.
O Tricolor vem de empate no Gre-Nal. O time mineiro vem de derrota em casa por 2 a 1 para a Universidad Católica, pela Libertadores. Pelo Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Bragantino por 2 a 1 na última rodada.
Escalações para Cruzeiro x Grêmio
Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero; Gerson, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem para Cruzeiro x Grêmio
Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira. VAR: Thiago Duarte Peixoto (quarteto paulista)
Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere, a Record e a Cazé TV anunciam transmissão.
Como chegam Cruzeiro x Grêmio
Cruzeiro
Ainda que tenha vencido na última rodada, o time mineiro segue na zona de rebaixamento no Brasileirão. Na Libertadores, vem de derrota, em casa, para a Universidad Católica. O técnico Artur Jorge pode fazer mudanças na equipe, pensando também no jogo da Copa do Brasil na próxima semana.
Grêmio
As atuações recentes pressionaram o técnico Luís Castro no comando gremista. O Tricolor vem de vitória, no final do segundo tempo, contra o Deportivo Riestra pela Sul-Americana. Viery, expulso contra o Inter, está suspenso para o jogo no Mineirão.
