Cruzeiro terá retorno de algoz do Grêmio

Kaio Jorge marcou três gols no último jogo contra o Grêmio no Mineirão. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

O técnico do Cruzeiro ganhou um importante reforço para o jogo deste sábado (18), contra o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão. O centroavante Kaio Jorge treinou nesta sexta-feira (17) e será relacionado para a partida diante do Tricolor.

Kaio Jorge foi desfalque nos últimos confrontos da Raposa por conta de um quadro de pubalgia. Recuperado, ele voltou aos treinamentos durante a semana e surge como uma opção importante para o ataque cruzeirense.

A notícia não é boa para o Grêmio. Na temporada passada, em confronto também disputado no Mineirão, o Tricolor foi goleado por 4 a 1, com três gols de Kaio Jorge. Quando atuava pelo Santos, o atacante já havia anotado outras quatro vezes contra os gaúchos.

Caso comece no banco de reservas, o ataque do Cruzeiro deve ser formado por Matheus Pereira, Keny Arroyo e Néiser Villareal, com o camisa 19 como opção. Outra possível mudança é no gol. O jovem Otávio pode ganhar a vaga do criticado Matheus Cunha.

Uma provável escalação do Cruzeiro tem: Otávio (Matheus Cunha); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva (Lucas Romero); Gerson, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Néiser Villareal (Kaio Jorge).

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Luís Castro ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos, enquanto a Raposa abre o Z-4, com 10 pontos.