Cruzeiro faz promoção de ingressos para lotar o Mineirão contra o Grêmio

Torcida do Cruzeiro presente na derrota para a Universidad Católica, no meio de semana. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Vivendo uma situação delicada no Brasileirão, o Cruzeiro espera contar com o apoio de seu torcedor para tentar deixar o Z-4 nesta rodada. Para isso, a vitória diante do Grêmio é fundamental.

E, para alcançar esse objetivo, a diretoria do clube mineiro manteve os ingressos com preços promocionais para o duelo deste sábado (18), às 20h30, no Mineirão. Os sócios e as sócias pagam a partir de R$ 40 em qualquer setor do estádio.

A promoção já surtiu seus primeiros efeitos positivos. A primeira parcial de vendas apontou para mais de 20 mil ingressos vendidos e uma projeção inicial na casa dos 30 mil torcedores.

A expectativa é de que até 40 mil torcedores se façam presentes no confronto, que pode igualar as pontuações de Cruzeiro e Grêmio na tabela, já que a diferença é de apenas três pontos.