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Cruzeiro faz promoção de ingressos para lotar o Mineirão contra o Grêmio

Projeção inicial aponta para mais de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha

Geison Lisboa

direto de Belo Horizonte

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