Cruzeiro 2x0 Grêmio: veja os gols e melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Nesta sábado (18), pela 12ª rodada, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, no Mineirão.

Aos seis minutos do segundo tempo, Christian abriu o placar em chute de dentro da área. Ele recebeu passe de Gerson, que fez ótima jogada e abriu a defesa tricolor.

A equipe mineira ampliou aos 21. Lucas Romero, capitão e aniversariante do sábado, marcou em belo chute de fora da área após contra-ataque rápido. Arroyo achou Matheus Pereira aberto no lado direito de ataque. Ele puxou para o meio e, na entrada da área, pisou de calcanhar na bola para Romero, que bateu forte e rasteiro.

Pouco depois, aos 27, o time de Artur Jorge quase marcou o terceiro. Arroyo, de perna esquerda, puxou para dentro e finalizou. Weverton segurou firme. Nos acréscimos, Neyser Villarreal mandou a bola na trave após receber dentro da área lançamento do lateral-esquerdo Kaiki.

A única chance do Grêmio foi ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos. Enamorado partiu do lado esquerdo de ataque, passou em velocidade pelos zagueiros e finalizou de perna esquerda da entrada da área. A bola tocou a trave e saiu pela linha de fundo.

Com a derrota, o Grêmio ocupa a 14ª posição no Brasileirão e estaciona nos 13 pontos — apenas um acima do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento. Faz cinco jogos que a equipe de Luís Castro não vence na competição.

Próximos desafios

Agora, o time de Luís Castro tem dois jogos em casa. O primeiro será na terça-feira (21), às 19h30min, quando o Tricolor estreia na Copa do Brasil. A busca pelo hexacampeonato começa na quinta fase da competição, contra o Confiança, de Sergipe.

No domingo (26), as atenções do Tricolor se voltam novamente para o Brasileirão. Às 16h, o Grêmio enfrenta o Coritiba, também na Arena.