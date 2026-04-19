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Cruzeiro 2x0 Grêmio: veja os gols e melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Equipes se enfrentaram neste sábado, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada

Zero Hora

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