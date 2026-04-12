Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no Gre-Nal 452

Confira como foi o desempenho do time do Grêmio. Arte GZH

O Grêmio somou um ponto no clássico Gre-Nal 452 ao empatar em 0 a 0 com o Inter, na noite deste sábado (11), no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de baixo nível técnico, o Tricolor encontrou dificuldades na criação de jogadas e pouco ameaçou a meta adversária.

Com o resultado, o Tricolor tem agora 13 pontos e ocupa, de forma provisória, a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso pelo Brasileirão será no sábado (18), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Antes, a equipe comandada por Luís Castro enfrenta o Deportivo Riestra na terça-feira (14), às 19h, na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira como foi o desempenho dos jogadores gremistas no Gre-Nal 452.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

O goleiro voltou a mostrar sua importância para o Grêmio. Uma defesa fundamental no primeiro tempo. Fez outras intervenções pontuais e soube esfriar o jogo em alguns momentos. Nota: 6,5

Pavon

Apareceu bastante para participar. Mas teve uma noite de sábado recheada de muitos erros técnicos. Perdeu cruzamentos. Nota: 4,5

Gustavo Martins

Errou uma saída de bola em cada tempo. Muitos erros técnicos em tentativas de passe. Também mostrou algumas instabilidades na defesa. Nota: 4

Viery

Jogou fora um Gre-Nal de bom rendimento para dar uma pancada em Thiago Maia. Não precisava fazer a falta no campo de ataque. Deixou o time exposto nos minutos finais da partida. Nota: 3,5

Pedro Gabriel

Uma estreia de gente grande. Teve personalidade para atacar. E não deixou a desejar como marcador. Uma partida para dar confiança ao jovem. Nota: 6

Noriega

Uma das mexidas táticas de Luís Castro para o clássico. Virava terceiro zagueiro quando o Grêmio tinha a bola. Nota: 5,5

Nardoni

Discreto para um jogador que custou mais de R$ 50 milhões. Mas na comparação aos seus últimos jogos, cresceu de rendimento. Perdeu o gol no segundo tempo. Nota: 5

Arthur

Muito mais marcador do que armador no Gre-Nal. Jogou pelo lado esquerdo e também na direita. Mas a estratégia de tentar atacar o Inter pelas beiradas o prejudicou. Nota: 5,5

Tetê

O Gre-Nal 452 foi uma nova oportunidade. Jogou um pouco mais centralizado. Apesar do início melhor, despencou novamente de rendimento. Participação baixa no clássico. Nota: 4

Amuzu

A proposta tática o tirou a naturalidade para explorar o lado do campo. Sem a presença mais frequente de Pedrinho, ficou sem parceria. Nota: 5,5

Carlos Vinícius

Completamente isolado no campo de ataque. Passou a noite disputando cada centímetro de espaço com Mercado nos chutões que o procuravam. Nota: 5

Enamorado

O resultado técnico foi parecido com o rendimento de Tetê. Só que o colombiano não parou nunca de correr. Para ser opção no ataque e também auxiliar na marcação. Nota: 5,5

Gabriel Mec

Duas arrancadas perigosas. Um pouco mais de produção do que Amuzu na faixa central. Mas nada a comemorar também para o meia. Nota: 5,5

Caio Paulista

A expulsão de Viery nos minutos finais colocou um alvo nas suas costas para o Inter. Mesmo assim, apesar de algumas tentativas de Kayky, não vazou. Nota: 5

Braithwaite

Sofreu do mesmo problema que Carlos Vinícius. A bola só chegava ao campo de ataque em chutões ou lançamentos pelo alto. Pouco fez. Nota: 5