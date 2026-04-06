Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Remo

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Tricolor no empate com o Remo. Arte GZH

O Grêmio empatou com o então lanterna Remo, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Mesmo com o adversário com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo, o Tricolor não conseguiu converter a vantagem numérica em gols.

Com o empate em 0 a 0, a equipe de Luís Castro permaneceu com 12 pontos na tabela, a mesma pontuação de Vasco e Inter.

Confira como foi o desempenho dos jogadores gremistas, neste domingo (05), na partida diante do Remo.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Fez tudo o que estava ao seu alcance. Grandes defesas para colocar uma dúvida na convocação de Ancelotti. Nota 8

Pavon

Por incrível que pareça, correto na marcação e modelos no ataque. Nota 6

Gustavo Martins

Atuação sem sobressaltos. Nota 6

Viery

No ritmo do seu companheiro de zaga. Nota 6

Pedro Gabriel

Atuação similar a do meio da semana. Um pequeno descuido no primeiro lance do jogo. Nota 6

Zortéa

Esteve seguro até cometer um pênalti desnecessário. Pecou pela disposição. Nota 5

Nardoni

Ouviu vaias na Arena. Deixou o jogo gremista lento e burocrático. Atuação abaixo das expectativas. Nota 5,5

Monsalve

Escondido, não foi o homem criativo que o Grêmio precisava. Saiu no intervalo. Nota 5

Enamorado

Em um time ligado em 100v, jogou ligado em 220v, mas lhe falta melhor acabamento nas jogadas. Nota 6

Amuzu

Foi quem mais finalizou. Acertou um belo chute na trave. Por vezes insiste na mesma jogada. Nota 6,5

Carlos Vinícius

Refém de um time de pouca força ofensiva. Nunca deixa de tentar. Nota 6

Mec

Deixou o time mais fluído no segundo tempo. Faltou um passe mais agudo. Nota 6

Tetê

Em comparação a si mesmo, teve uma leve melhora. Ainda abaixo do que se espera. Nota 6

Dodi

Entrou sem muita função em um time que só atacava. Discreto. Nota 6

Arthur

Melhorou a dinâmica do time, mas não a ponto de mudar o rumo da noite. Nota 6

Braithwaite

Entrou no fim. Sem nota

Remo: Alef Manga levou perigo durante todo o primeiro tempo, mas desperdiçou penalidade.