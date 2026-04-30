Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Palestino

Em partida marcada pela noite infeliz de Carlos Vinícius, que perdeu três pênaltis em sequência e teve ainda um gol anulado, o Grêmio retornou de Santiago, no Chile, com apenas um ponto na bagagem.
O Tricolor ficou no 0 a 0 com o Palestino, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time comandado por Luís Castro segue em segundo lugar, com quatro pontos empatados com o Deportivo Riestra-ARG. E atrás dos seis do City Torque.
A equipe gaúcha volta a campo pela competição continental na próxima terça-feira (5), contra o Riestra, às 19h, na Arena. Mas antes, encara o Athletico-PR, no sábado (2), às 20h30min, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão.
A opinião dos colunistas após o empate do Grêmio com o Palestino
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Uma defesa importante em cada tempo. É afirmação na temporada. 6,5
Pavon
Jogou mais preso. Mais envolvido na saída de bola do que em lances de ataque. 5,5
Gustavo Martins
Protegeu bem a área. Sem falhas. 6
Viery
Cumpriu seu papel. Teve mais tarefas de saída de bola no segundo tempo. 6
Caio Paulista
Fez duas boas jogadas pela esquerda. Defendeu com atenção. 6,5
Leonel Pérez
Tinha a missão de proteger a entrada da área. Levou um cartão amarelo bobo e passou a jogar com receio da expulsão. 5
Dodi
Tinha mais liberdade para se somar ao campo de ataque. Não fez isso. 5
Gabriel Mec
Cresceu de rendimento no segundo tempo. Prejudicado pela estratégia. 5,5
Tetê
Segue sem corresponder o esperado. Teve dois lances bons, mas ainda muito menos do que o necessário para um jogador do seu nível. 5
Willian
Tentou se aproximar de Mec para ser opção na faixa central. Deu o lado do campo para Caio Paulista avançar. Teve uma chance em rebote de Carlos Vinícius. 5
Carlos Vinícius
Três cobranças de pênalti desperdiçadas. E uma atuação pouco inspirada após isso. 3
Noriega
Voltou a fazer o papel de terceiro zagueiro. Pouco ajudou. 5,5
Arthur
Melhorou um pouco a produção do meio-campo. 6
Enamorado
É a principal arma do time para atacar. Mostrou que também é boa alternativa pelo lado esquerdo. 6,5
Riquelme
O VAR flagrou um toque de mão do meia no lance do gol anulado de Carlos Vinícius. 6
Braithwaite
Deveria ser opção na área do Palestino. Pouco fez para isso. 5
Palestino
Sebastián Pérez defendeu três pênaltis. Não precisa de mais nada para justificar sua escolha como destaque da equipe chilena.
Confira na íntegra a entrevista coletiva do técnico Luís Castro:
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲