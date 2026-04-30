Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Palestino

Em partida marcada pela noite infeliz de Carlos Vinícius, que perdeu três pênaltis em sequência e teve ainda um gol anulado, o Grêmio retornou de Santiago, no Chile, com apenas um ponto na bagagem.

O Tricolor ficou no 0 a 0 com o Palestino, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time comandado por Luís Castro segue em segundo lugar, com quatro pontos empatados com o Deportivo Riestra-ARG. E atrás dos seis do City Torque.

A equipe gaúcha volta a campo pela competição continental na próxima terça-feira (5), contra o Riestra, às 19h, na Arena. Mas antes, encara o Athletico-PR, no sábado (2), às 20h30min, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Uma defesa importante em cada tempo. É afirmação na temporada. 6,5

Pavon

Jogou mais preso. Mais envolvido na saída de bola do que em lances de ataque. 5,5

Gustavo Martins

Protegeu bem a área. Sem falhas. 6

Viery

Cumpriu seu papel. Teve mais tarefas de saída de bola no segundo tempo. 6

Caio Paulista

Fez duas boas jogadas pela esquerda. Defendeu com atenção. 6,5

Leonel Pérez

Tinha a missão de proteger a entrada da área. Levou um cartão amarelo bobo e passou a jogar com receio da expulsão. 5

Dodi

Tinha mais liberdade para se somar ao campo de ataque. Não fez isso. 5

Gabriel Mec

Cresceu de rendimento no segundo tempo. Prejudicado pela estratégia. 5,5

Tetê

Segue sem corresponder o esperado. Teve dois lances bons, mas ainda muito menos do que o necessário para um jogador do seu nível. 5

Willian

Tentou se aproximar de Mec para ser opção na faixa central. Deu o lado do campo para Caio Paulista avançar. Teve uma chance em rebote de Carlos Vinícius. 5

Carlos Vinícius

Três cobranças de pênalti desperdiçadas. E uma atuação pouco inspirada após isso. 3

Noriega

Voltou a fazer o papel de terceiro zagueiro. Pouco ajudou. 5,5

Arthur

Melhorou um pouco a produção do meio-campo. 6

Enamorado

É a principal arma do time para atacar. Mostrou que também é boa alternativa pelo lado esquerdo. 6,5

Riquelme

O VAR flagrou um toque de mão do meia no lance do gol anulado de Carlos Vinícius. 6

Braithwaite

Deveria ser opção na área do Palestino. Pouco fez para isso. 5

Palestino

Sebastián Pérez defendeu três pênaltis. Não precisa de mais nada para justificar sua escolha como destaque da equipe chilena.

Confira na íntegra a entrevista coletiva do técnico Luís Castro: