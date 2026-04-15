Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Riestra

Arte GZH

O Grêmio voltou a vencer. Na noite desta terça-feira (14), fez 1 a 0 no Deportivo Riestra, e conquistou o primeiro resultado positivo na Copa Sul-Americana.

O único gol do jogo foi marcado por Amuzu. Na 3ª rodada da Sul-Americana, o adversário será o Palestino, no Chile, no dia 29 de abril, às 21h30min.

Veja abaixo as notas dos jogadores do Grêmio:

Weverton

Uma defesa no primeiro tempo. Foi espectador no restante da noite. Nota 6

Pavon

O argentino foi a principal arma ofensiva no primeiro tempo. Bons cruzamentos, mas pouco aproveitados. Nota 6

Balbuena

Jogou quase o tempo todo no campo de ataque. Cumpriu seu papel. Nota 6

Viery

Uma partida quase pereita na cobertura aos companheiros. Muito seguro nas interceptações. Nota 6,5

Pedro Gabriel

Outra boa partida do jovem. Arriscou alguns lances no campo de ataque. Nota 6

Noriega

Foi zagueiro, volante e praticamente um meia em parte da partida. Pouco exigido como defensor. Nota 6

Dodi

Não justificou a oportunidade dada por Luís Castro. Tímido com a bola. Nota 4,5

Nardoni

Uma expulsão completamente estúpida. Chutou o rosto do adversário, no meio do campo. Nota 3

Tetê

Tímido. Claramente sentiu o momento ruim e perdeu a naturalidade para jogar. Nota 4

Gabriel Mec

Teve algumas investidas interessantes. Um chute a gol perigoso. Nota 5,5

Braithwaite

Pouca participação do centroavante. Entregue aos marcadores. Nota 5

Arthur

Qualificou a troca de passes no meio-campo. Precisa ser mais ousado nas investidas. Nota 6

Amuzu

Afastou as nuvens de tempestade que ameaçavam tomar conta da Arena. Um golaço para garantir uma vitória fundamental. Nota 7,5

Enamorado

Mudou a partida. Mostrou coragem e ousadia para arriscar as jogadas pela ponta. Assim nasceu a assistência para o gol da vitória. Nota 7,5

Carlos Vinícius

Mais presença na área do Riestra. Mesmo sem ser tão acionado. Nota 6

Monsalve

Poderia ter iniciado uma partida que pedia mais criatividade. Nota 6

Deportivo Riestra

Arce mostrou que é bom goleiro, mesmo com a excentricidade em alguns lances em que ele deixa a própria área.