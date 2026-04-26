Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Coritiba

O Grêmio quebrou um jejum de vitórias que já durava cinco jogos no Brasileirão ao vencer o Coritiba por 1 a 0, na Arena, neste domingo (26). Em uma partida marcada por três gols anulados dos donos da casa e pela expulsão de dois jogadores do adversário, que terminou com nove em campo, o Tricolor assegurou o triunfo com Gabriel Mec, que marcou aos 43 minutos da etapa inicial.
Com o triunfo, o Grêmio chegou a 16 pontos e subiu para a 11ª posição, se afastando da parte inferior da tabela do Brasileirão.
Após a vitória, o Grêmio volta a campo na quarta-feira (29) para enfrentar o Palestino, no Chile, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo compromisso está agendado para sábado (02), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.
Antes, confira abaixo como foi o desempenho dos jogadores do Grêmio no triunfo sobre o Coxa.
A opinião dos colunistas após a vitória do Grêmio
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Duas defesas no primeiro tempo foi todo o trabalho que teve na tarde. Foi decisivo para o resultado. Nota: 7
Pavon
Contido no apoio, cometeu erros de passe e na marcação. Nota: 5,5
Viery
Se multiplicou na defesa e evitou maiores perigo. É o principal zagueiro gremista no momento. Nota: 7,5
Wagner Leonardo
Deslocado pelo lado direito, teve uma tarde regular. Nota: 6,5
Pedro Gabriel
Apoiou bastante. Arriscou dois chutes. Nota: 6,5
Léo Pérez
Dificuldade para conter Josué. Sob risco de ser expulsou, saiu no intervalo. Nota: 5,5
Arthur
Fez a bola girar, mas deixou o Grêmio longe da área adversário. Se apagou no segundo tempo. Nota: 6
Enamorado
Acumulou vitórias pessoais pelo lado direito. Todos os principais lances passaram por ele. Nota: 7,5
Gabriel Mec
Partida para tirar dúvidas sobre onde joga melhor. Como meia realizou passes surpreendentes e marcou o seu primeiro gol como profissional. Nota: 8
Amuzu
O jogo se desenvolveu mais pelo outro lado. Teve pouca vantagem sobre a defesa. Nota: 6
Carlos Vinícius
Muita reclamação e três impedimentos. Jogo de pouca efetividade. Nota: 6
Noriega
Entrou desencaixado no time, em 45 minutos que explicam a perda da titularidade. Nota: 5
Tetê
Duas finalizações fracas geraram vaias da torcida. Ainda não apareceu o Tetê que o Grêmio quer. Nota: 5
Nardoni
Entrou ara dar maior estabilidade defensiva. Teve um gol anulado. Nota: 6,5
Braithwaite
Não mudou a vida em relação a Carlos Vinícius. Nota: 6
Riquelme
Entrou no fim. Sem nota.
Adversário
Em muitos momentos, o Coritiba deu um suador no Grêmio. Muito pela movimentação de Josué.
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