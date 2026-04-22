Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Confiança

O Grêmio estreou na Copa do Brasil 2026 da melhor forma possível. Na noite desta terça-feira (21), o Tricolor bateu o Confiança por 2 a 0, em partida de ida válida pela quinta fase da competição nacional.
O time de Luís Castro, que teve um jogador a mais entre o final do primeiro tempo e durante toda a segunda etapa, após expulsão de Ícaro, do Confiança, venceu com gols de Carlos Vinícius e Amuzu, ambos na segunda etapa.
O primeiro veio após grande jogada de Gabriel Mec, a surpresa da escalação inicial da equipe gremista. O jovem rolou para trás, em direção a marca do pênalti. A bola chegou até Braithwaite que finalizou para o gol, mas antes o centroavante Carlos Vinícius desviou para o fundo das redes, aos 10 minutos do segundo tempo.
O segundo veio com boa jogada de Amuzu pela esquerda. O atacante chutou em direção ao gol, mas a bola desviou na defesa sergipana, aos 25 da etapa final.
Após a vitória, o Grêmio volta a campo para decidir a classificação no próximo dia 14 de maio, uma quinta-feira, às 19h, no Batistão, em Aracaju. Antes, já no próximo domingo (26), encara o Coritiba, na Arena, às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão.
O que disseram os colunistas de GZH sobre Grêmio 2 x 0 Confiança
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Um espectador da partida. Precisou sair do gol apenas uma vez, mas nem tocou na bola. 6
Pavon
A falta de melhor conclusão das jogadas custou caro no primeiro tempo. 5
Gustavo Martins
Terminou a noite como lateral-direito. Seguro nas funções defensivas. 6
Viery
É uma das afirmações de 2026. Sua velocidade permite que o time atue com a linha defensiva mais projetada no campo do adversário. 6
Pedrinho
Foi a válvula de escape do Grêmio no primeiro tempo. Criou uma série de boas oportunidades para o time. Sem trabalho como marcador. 6,5
Nardoni
Melhorou em relação a ele mesmo. Mas ainda pouco para justificar sua presença entre os titulares. 5
Arthur
Cresceu muito de rendimento quando foi posicionado alguns passos mais atrás no campo. Ditou o ritmo do time. 7
Enamorado
Corre e se dedica. Sua diferença para Pavon é que consegue produzir gols e assistências com o esforço. 6,5
Gabriel Mec
Oscilou um pouco, mas fez a melhor partida de um meia no ano. Ganhou pontos na briga pela titularidade. 7
Amuzu
Marcou um belo gol. Mas deixou a desejar em algumas decisões no ataque. 6,5
Carlos Vinícius
Perdeu uma chance na pequena área, mas se redimiu no segundo tempo com o gol. 6,5
Leonel Pérez
Participação importante no desenho tático do segundo tempo. Era o protetor da defesa junto a Viery. 6
Braithwaite
Combinou bem com Carlos Vinícius para derrubar a retranca do Confiança. 6,5
Tetê
Não conseguiu colocar seu ritmo contra os marcadores do Confiança. 6
André Henrique
Tentou ser opção para os cruzamentos e passes na área do Confiança. 6
Wagner Leonardo
Entrou no final. Sem nota
Confiança
Rafael Pascoal evitou que o Confiança acabasse vazado antes. O goleiro fez grande defesa em chute de Mec.
Confira a coletiva de Luís Castro na íntegra:
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