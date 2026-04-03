Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Palmeiras

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Apesar de uma boa atuação, o Tricolor perdeu para o líder Palmeiras, por 2 a 1, em Barueri.
O time paulista venceu com dois gols de Marlon Freitas, enquanto Carlos Vinícius marcou para o Tricolor. A equipe de Luís Castro volta a campo no domingo (5) para encarar o Remo, na Arena, a partir das 20h30min.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Firme quando dava para ser firme. Preciso, quando não dava. Uma grande defesa no começo do jogo. Nota 6
Pavon
Se desdobrou na marcação. Sofreu alguns arranhões na batalha com Arias. Um erro bobo resultou no lateral, origem do segundo gol do Palmeiras. Nota 5,5
Gustavo Martins
Um grande lançamento no gol do Grêmio. Uma grande falha no segundo gol do Palmeiras. Nota 5,5
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
Viery
Diante de um adversário em constante ataque, teve uma atuação sólida. Nota 6,5
Pedro Gabriel
Estrear em um jogo dessa dimensão não é fácil. Teve um desempenho estável. Nota 6,5
Noriega
Sobrecarregado, fez o que pôde para proteger a área. Nota 6
Nardoni
Não diminuiu os espaços dos volantes do Palmeiras no primeiro tempo. Por vezes confunde vontade com excesso. Nota 5,5
Monsalve
Não deu a sustentação defensiva necessária em um jogo desse porte. Falhou na marcação dos volantes palmeirenses. Nota 5
Tetê
Deixou Pavon sozinho na marcação de Arias. Sem uma única vitória pessoal no ataque. Nota 4,5
Carlos Vinícius
Podia ter ido melhor no gol do Palmeiras? Podia. Mas batalhou sozinho contra uma defesa inteira. Esforço premiado com um gol. Nota 7
Enamorado
Um batalhador. Nunca deixa de correr e de tentar. Às vezes não é o suficiente. Nota 6
Amuzu
Sua presença revigorou o ataque. Ajudou a equilibrar o jogo no segundo tempo. Nota 6,5
Gabriel Mec
Encarou uma bronca grande. Deixou o time mais ágil. Nota 6
Dodi
Estava colocado entre os zagueiros e permitiu o chute de Marlon Freitas. Nota 5,5
Braithwaite
Entrou quando o jogo murchou. Pouco apareceu. Nota 5,5
Zortéa
Entrou no fim. Sem nota.
Palmeiras
Marlon Freitas não é um volante, é um todocampista. Defende e ataca com eficiência. Marcou duas vezes.
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