Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o City Torque

O Grêmio foi até o Uruguai encarar o Montevideo City Torque e conheceu a sua primeira derrota na Copa Sul-Americana 2026. Com um time misto, afinal há o clássico Gre-Nal no próximo sábado (11), a equipe de Luís Castro foi derrotada por 1 a 0, com gol de Agüero, aos três minutos do segundo tempo.

Com a derrota na estreia, o Tricolor encontra-se na lanterna do Grupo F, com nenhum ponto somado. A próxima partida pela competição continental será na terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra-ARG, na Arena, às 19h.

Confira como foi o desempenho dos jogadores gremistas na noite desta quarta-feira (8), na partida diante do City Torque.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Demorou demais para cair no lance do gol. Uma rara falha desde sua chegada. Nota 5,5

Marcos Rocha

Participou muito pouco do jogo. Um cruzamento fechado foi o ápice da noite. Nota 5

Balbuena

Alguns erros menores e acertos que pouco contribuíram. Nota 5,5

Kannemann

Começou o seu primeiro jogo no ano. Faltou embocadura em algumas jogadas, como no giro de Pizzichillo no segundo tempo. Nota 4,5

Caio Paulista

Chegou atrasado no lance do gol. Foi o momento em que mais apareceu no jogo. Nota 4,5

Noriega

Escapou de ser expulso. Voltou ao time longe das atuações anteriores. Não durou uma hora em campo. Nota 5

Arthur

Antes de pensar no futuro, precisa pensar no presente. Mais uma atuação sem brilho. Nota 5,5

Riquelme

Apareceu bastante no jogo nos primeiros 30 minutos de jogo. Pode ganhar mais minutos em jogos futuros. Nota 6

Tetê

Outra partida que o Tetê que o Grêmio contratou não apareceu em campo. Um cruzamento perigoso foi o seu ponto alto. Nota 5,5

Enamorado

Dedicação e velocidade. Careceu de maior incisividade. Nota 5,5

Braithwaite

Titular pela primeira vez desde setembro. Não pode reclamar que não teve oportunidades. Nota 5

Amuzu

Bem abaixo da rotação de suas melhores atuações. Não deixou o Grêmio perto do empate. Nota 5,5

Nardoni

Sua intensidade não foi o suficiente para melhorar o time. Nota 5

Gabriel Mec

Mostrou o interesse costumeiro, mas sofreu em um time improdutivo. Nota 6

Monsalve

Não agregou a criatividade que o time precisava. Nota 6

André Henrique

Teve a chance do empate e a desperdiçou. Nota 5,5

Montevideo City Torque

Em um time modesto e com muita disposição, Kagelmacher foi onipresente em campo.

Confira os melhores momentos da partida: