Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Cruzeiro

Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro pela 12ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

O Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (18), no Mineirão, e se aproximou do Z-4 do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Christian e Lucas Romero, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor segue com 13 pontos, agora em 12 rodadas, e caiu para a 14ª posição, apenas um ponto acima do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe volta a campo na terça-feira (21), contra o Confiança, pela Copa do Brasil, e no domingo (26) recebe o Coritiba, na Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio:

Weverton

Três defesas fundamentais. Sem culpa no primeiro gol, mas não alcançou a bola no chute de Romero. Nota 6,5

Pavon

Produção baixa. Arriscou alguns cruzamentos no segundo tempo. Nota 5

Gustavo Martins

Errou o tempo da jogada e deixou o jogador do Cruzeiro em condições no lance do segundo gol. Sofreu contra os centroavantes do Cruzeiro. Nota 4,5

Wagner Leonardo

Um desarme preciso no segundo tempo. Ficou exposto na linha defensiva. Nota 5

Pedrinho

Pouco produziu com a bola. Sofreu nos embates pelo seu lado como marcador. Nota 4,5

Noriega

Um primeiro tempo pavoroso. Marcação frouxa a Matheus Pereira e um lance de pura desatenção contra Arroyo. Nota 4

Nardoni

Para um jogador que tem na força uma de suas principais valências, passou tempo demais no chão. Marcou só com os olhos. Outra péssima atuação. Nota 4

Arthur

Arriscou mais passes para a frente. Mas deixou a desejar em alguns momentos na marcação. Nota 5

Enamorado

Melhor rendimento da equipe. Acertou a trave. Caiu de produção no segundo tempo. Nota 6

Amuzu

Atuação muito apagada. Parecia cansado em campo. Perdeu para Fagner, 36 anos, nas raras tentativas de corridas. Nota 5

Carlos Vinícius

Apareceu mais como marcador aos zagueiros do Cruzeiro do que preocupou os marcadores da equipe mineira. Nota 5

Monsalve

Fez a bola rodar com um pouco mais de qualidade. Pouco para colocar o time em condições de igualar a partida. Nota 5

Leonel Pérez

Seguiu no ritmo de Noriega. Marcação longe e um cartão amarelo. Nota 4,5

Gabriel Mec

Entrou após o segundo gol do Cruzeiro. Pouco fez. Nota 5

Tetê

Fez um trabalho físico no Mineirão. A bola não o encontrou nos ataques do Grêmio. Nota 5

Braithwaite

Tentou ocupar o espaço na área do Cruzeiro. Mas quem ficou de centroavante foi Gustavo Martins nos minutos finais. Nota 5

Cruzeiro

Matheus Pereira e Gerson merecem dividir o prêmio de melhor em campo no Mineirão. Os dois meias do Cruzeiro tiveram a ajuda da escalação com gremista, com muito espaço entre os três volantes para construírem os lances de ataque.