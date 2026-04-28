Cotação de Luís Castro: quem ganhou e quem perdeu espaço no Grêmio 

Luís Castro apostou em nova formação tática nos últimos dois jogos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Luís Castro tenta recolocar o Grêmio nos trilhos. Depois de encontrar bom rendimento com a aposta no tripé de meio-campistas na reta final do Gauchão, a equipe voltou a oscilar de produção durante o Brasileirão.

A mudança mais recente, com a volta da aposta em uma equipe com dois volantes e um meia, veio acompanhada de duas vitórias. Mesmo que a produção tenha ficado abaixo do ideal.

O recorte recente da nova estratégia é pequeno ainda. Por isso, Zero Hora analisou as últimas 10 partidas para interpretar quais os sinais vistos na atual sequência.

Mudanças táticas

A sequência de cinco jogos sem vitória foi o momento de maior instabilidade. Derrotas contra Vasco, Palmeiras e Montevideo City, e os empates no Gre-Nal e na partida contra o Remo, colocaram pressão na equipe. Mas com a mudança tática, o retrospecto atual é de duas vitórias em sequência. Resultados que dão animo ao grupo.

— Há bons resultados com diferentes dimensões. Alguns nos dão pontos que nos estabilizam, outros nos tiram de situações frágeis e alguns nos dão classificações. A vitória sempre dá um crescimento anímico para a equipe. Sinto a equipe mais feliz e estabilizada — disse Luís Castro.

Os sinais não ficam apenas em quem ganhou espaço. Alguns jogadores também caíram alguns postos na hierarquia das opções para o time. André Henrique é quem teve a menor minutagem de todos. Mesmo utilizado em duas oportunidades, o centroavante teve apenas 36 minutos. Com o retorno de Braithwaite, o atacante terá mais dificuldades de ser aproveitado. Kannemann, Marcos Rocha e Marlon são os menos utilizados em número de jogos. Os dois primeiros entraram em campo no Uruguai, na derrota para o Montevideo City. O lateral sofreu a lesão na perna contra o Vitória.

A semana oferecerá mais dados sobre o momento. Com a partida desta quarta-feira contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, e o jogo no gramado sintético do Athletico-PR, a comissão técnica fará escolhas. Novos indícios de quem está em alta e quais jogadores precisão correr atrás do prejuízo.

Minutagem nos últimos 10 jogos:

Weverton - 900 minutos em 10 jogos Pavon - 765 minutos em 9 jogos Viery - 720 minutos em 8 jogos Carlos Vinícius - 691 minutos em 9 jogos Amuzu - 682 minutos em 10 jogos

Assistências nos últimos 10 jogos

Enamorado - 2 assistências Braithwaite - 1 assistência Arthur - 1 assistência Gustavo Martins - 1 assistência Weverton - 1 assistência

Gols nos últimos 10 jogos

Carlos Vinícius - 3 gols Amuzu - 3 gols Gabriel Mec - 1 gol Camutanga (contra, Vitória) - 1 gol