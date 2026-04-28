Cotação de Luís Castro: quem ganhou e quem perdeu espaço no Grêmio 

Luís Castro tenta recolocar o Grêmio nos trilhos. Depois de encontrar bom rendimento com a aposta no tripé de meio-campistas na reta final do Gauchão, a equipe voltou a oscilar de produção durante o Brasileirão.
A mudança mais recente, com a volta da aposta em uma equipe com dois volantes e um meia, veio acompanhada de duas vitórias. Mesmo que a produção tenha ficado abaixo do ideal.
O recorte recente da nova estratégia é pequeno ainda. Por isso, Zero Hora analisou as últimas 10 partidas para interpretar quais os sinais vistos na atual sequência.
Desde triunfo sobre o Vitória, no dia 19 de março, a sequência atual encerrou após a equipe vencer o Coritiba no último domingo (26). O problema é que durante o período, são apenas quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ao todo, Castro utilizou 28 jogadores. Mas nem todos deste grupo receberam as mesmas oportunidades. Weverton, Nardoni, Tetê, Amuzu e Gabriel Mec estiveram em campo em todas as partidas.
— Noriega e Monsalve despencaram na cotação do técnico depois da atuação ruim contra o Cruzeiro. O colombiano nem mesmo no banco aparece. Tetê também perdeu espaço, não por um jogo em específico, mas por uma coleção deles. Por outro lado, o mês apontou a afirmação de Pedro Gabriel, confirmou Enamorado como titular e resgatou Leonel Pérez. Castro mudou o sistema e fez uma troca que tirou espaço de Nardoni e deu sequência para que Mec comece a mostrar o talento — avalia o colunista de Zero Hora Leonardo Oliveira.
Mudanças táticas
A sequência de cinco jogos sem vitória foi o momento de maior instabilidade. Derrotas contra Vasco, Palmeiras e Montevideo City, e os empates no Gre-Nal e na partida contra o Remo, colocaram pressão na equipe. Mas com a mudança tática, o retrospecto atual é de duas vitórias em sequência. Resultados que dão animo ao grupo.
— Há bons resultados com diferentes dimensões. Alguns nos dão pontos que nos estabilizam, outros nos tiram de situações frágeis e alguns nos dão classificações. A vitória sempre dá um crescimento anímico para a equipe. Sinto a equipe mais feliz e estabilizada — disse Luís Castro.
Os sinais não ficam apenas em quem ganhou espaço. Alguns jogadores também caíram alguns postos na hierarquia das opções para o time. André Henrique é quem teve a menor minutagem de todos. Mesmo utilizado em duas oportunidades, o centroavante teve apenas 36 minutos. Com o retorno de Braithwaite, o atacante terá mais dificuldades de ser aproveitado. Kannemann, Marcos Rocha e Marlon são os menos utilizados em número de jogos. Os dois primeiros entraram em campo no Uruguai, na derrota para o Montevideo City. O lateral sofreu a lesão na perna contra o Vitória.
A semana oferecerá mais dados sobre o momento. Com a partida desta quarta-feira contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, e o jogo no gramado sintético do Athletico-PR, a comissão técnica fará escolhas. Novos indícios de quem está em alta e quais jogadores precisão correr atrás do prejuízo.
Minutagem nos últimos 10 jogos:
- Weverton - 900 minutos em 10 jogos
- Pavon - 765 minutos em 9 jogos
- Viery - 720 minutos em 8 jogos
- Carlos Vinícius - 691 minutos em 9 jogos
- Amuzu - 682 minutos em 10 jogos
Assistências nos últimos 10 jogos
- Enamorado - 2 assistências
- Braithwaite - 1 assistência
- Arthur - 1 assistência
- Gustavo Martins - 1 assistência
- Weverton - 1 assistência
Gols nos últimos 10 jogos
- Carlos Vinícius - 3 gols
- Amuzu - 3 gols
- Gabriel Mec - 1 gol
- Camutanga (contra, Vitória) - 1 gol
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