"Convicção da direção", diz presidente do Grêmio sobre Luís Castro

O clássico Gre-Nal 452, disputado no Beira-Rio na noite deste sábado (11), terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Tricolor chegou a cinco jogos seguidos sem vitórias, somando Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Apesar do momento difícil, confirmado por Luís Castro na coletiva após a partida, o presidente do Grêmio reafirmou a convicção no trabalho. Odorico Roman também conversou com a imprensa.

— Não escolhemos o Luís Castro por acaso. Ele é uma convicção da direção. Segue durante a nossa gestão, e é o nome para conduzir o futebol — assegurou.

O presidente disse que o Grêmio passa por um processo de "reconstrução".

— A situação é essa. Temos muita consciência do que podemos e do que vamos fazer. É um ano de travessia — resumiu.