Contra o Cruzeiro, Grêmio terá titular que foi arquivado após Gre-Nal do Gauchão

Zagueiro não joga desde 8 de março. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio terá uma alteração importante no sistema defensivo que será escalado contra o Cruzeiro. Sem Viery, suspenso, o técnico Luís Castro preparava a escalação de Kannemann, mas com o argentino fora de ação por conta de um desconforto muscular, o treinador vai confirmar a escalação de Wagner Leonardo.

O camisa 3 não atua desde a final do Gauchão, no dia 8 de março, no empate por 1 a 1 com o Inter no Beira-Rio. Naquela oportunidade, Wagner Leonardo entrou no segundo tempo. Sua participação na final, porém, durou apenas 33 minutos. Após acertar com o cotovelo o rosto do atacante colorado Borré, Wagner acabou recebendo o segundo cartão amarelo.

Pelo Brasileirão, Wagner Leonardo não atua há mais tempo ainda. No dia 11 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, ele foi utilizado pela última vez na competição nacional. Curiosamente, nos dois últimos jogos em que foi utilizado por Luís Castro, São Paulo e Inter, o destino reservou um cartão vermelho para o zagueiro.

No Brasileirão, Wagner Leonardo soma apenas três partidas disputadas até agora. Ele foi titular na derrota para o Fluminense por 2 a 1 na estreia. Foi titular na vitória de 5 a 3 sobre o Botafogo na segunda rodada, além da já citada participação na derrota para o São Paulo no Morumbi.