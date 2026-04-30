Confira os pênaltis perdidos por Carlos Vinícius no jogo do Grêmio contra o Palestino; veja vídeo

Artilheiro do Grêmio na temporada e um dos jogadores mais adorados pelo torcedor, Carlos Vinícius foi o protagonista do empate sem gols contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Contudo, não foi por algo positivo.

O centroavante poderia terminar a noite fazendo o que está acostumado: gol. No primeiro tempo, teve três cobranças de pênalti desperdiçadas em sequência. A arbitragem mandou a penalidade ser batida novamente em duas oportunidades por conta do goleiro Sebastian Pérez ter se adiantado.

No fim do jogo, o centroavante conseguiu fazer o gol, mas o VAR anulou por conta de uma mão na bola de Riquelme, que participou da jogada com uma assistência.

Com o resultado, o Grêmio retoma a vice-liderança do Grupo F, agora com quatro pontos, a dois do líder Montevideo City Torque.