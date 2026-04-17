Confira o retrospecto do Grêmio contra o Cruzeiro em Minas Gerais

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o primeiro entre as equipes em 2026.
Historicamente, o Cruzeiro leva vantagem no embate. O número fica mais evidente ao analisar os jogos disputados sob o mando de campo do clube mineiro. Segundo o Ogol, a partir desta estatística, foram disputados 40 jogos. São 26 vitórias do Cruzeiro, oito do Grêmio, além de seis empates.
Apesar dos números, não faz muito tempo desde a última vitória tricolor em Minas Gerais. Foi em 2023, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Grêmio venceu por 1 a 0, com gol de Villasanti.
Desde então, foram disputadas outras duas partidas, ambas pelo Brasileirão. Um empate em 1 a 1, em 2024, e uma goleada mineira por 4 a 1, ano passado.
No histórico completo, foram disputados 84 jogos entre os clubes. O Cruzeiro soma 35 vitórias, o Grêmio 26, e ainda constam 23 empates.
Desta vez, a partida vale muito para ambas as equipes subirem na tabela do Campeonato Brasileiro, já que enfrentam má fase. O Grêmio é o 12° colocado, mas vem de quatro jogos sem vencer na competição. Já o Cruzeiro é o 17° colocado, com 10, abrindo a zona de rebaixamento.
Histórico entre Cruzeiro e Grêmio em Minas Gerais
- 26 vitórias do Cruzeiro
- Oito vitórias do Grêmio
- Seis empates
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