Confira o retrospecto do Grêmio contra o Cruzeiro em Minas Gerais

Último confronto entre os clubes, em Belo Horizonte, terminou com goleada favorável ao Cruzeiro. Lucas Uebel / Gremio.net

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o primeiro entre as equipes em 2026.

Historicamente, o Cruzeiro leva vantagem no embate. O número fica mais evidente ao analisar os jogos disputados sob o mando de campo do clube mineiro. Segundo o Ogol, a partir desta estatística, foram disputados 40 jogos. São 26 vitórias do Cruzeiro, oito do Grêmio, além de seis empates.

Apesar dos números, não faz muito tempo desde a última vitória tricolor em Minas Gerais. Foi em 2023, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Grêmio venceu por 1 a 0, com gol de Villasanti.

No histórico completo, foram disputados 84 jogos entre os clubes. O Cruzeiro soma 35 vitórias, o Grêmio 26, e ainda constam 23 empates.

Desta vez, a partida vale muito para ambas as equipes subirem na tabela do Campeonato Brasileiro, já que enfrentam má fase. O Grêmio é o 12° colocado, mas vem de quatro jogos sem vencer na competição. Já o Cruzeiro é o 17° colocado, com 10, abrindo a zona de rebaixamento.

Histórico entre Cruzeiro e Grêmio em Minas Gerais

26 vitórias do Cruzeiro

Oito vitórias do Grêmio

Seis empates