Time do Grêmio contra o Deportivo Riestra deve ser misto. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A noite desta terça-feira (14) não promete um grande público na Arena, quando Grêmio e Deportivo Riestra se enfrentam pela Sul-Americana. O clube projeta de 10 mil a 15 mil torcedores na partida, que começa às 19h.

Para sócios, as entradas custam de R$ 20 a R$ 247, dependendo da modalidade e do setor no estádio. Para não sócios, o ingresso inteiro varia de R$ 55 a R$ 275.

O jogo é válido pela segunda rodada da Sul-Americana. Na estreia da competição, o Tricolor perdeu para o Montevideo City Torque, por 1 a 0, fora de casa. Na Argentina, como mandante, o adversário desta noite ficou no 0 a 0 com o Palestino.

O confronto também serve para o Tricolor tentar quebrar uma sequência ruim: são cinco partidas sem vitória. O time de Luís Castro que vai buscar o resultado deve ser misto, preservando alguns titulares para o Brasileirão, no final de semana.

Um provável Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Monsalve (Nardoni); Enamorado e Amuzu (Tetê); Braithwaite (Carlos Vinícius).