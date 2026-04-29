Luís Castro sobre vida pessoal: "O que mais peço é que sejam verdadeiros comigo, mesmo que me deixem mal"

Em entrevista exclusiva realizada na última segunda-feira (27), o técnico Luís Castro conversou com o repórter Eduardo Gabardo sobre as próximas contratações do clube, permanência ou não de Arthur, lançamento do zagueiro Luís Eduardo, volta de Willian, montagem do time ideal e como funcionou o seu acerto com o Grêmio, com a convicção de que é preciso investir na base.

Confira a entrevista na íntegra

Como você avalia não só a temporada, mas essas duas vitórias recentes extremamente importantes?

Todos os projetos de construção são projetos com avanço e recuo. Nada nem mais nem menos do que acontece nas nossas vidas quando nós lançamos um projeto. Ele avança para um lado, depois no dia seguinte já recua porque falta isto, depois avança porque conseguimos isto e mais aquilo. E o Grêmio, numa fase inicial de projeto, é um pouco isso. Agora, procuramos muito rapidamente essa estabilidade para não termos que andar nos períodos maus, períodos melhores, períodos bons, períodos piores. Queremos tentar erradicar isso e tentar estabilizar a equipe, que é o mais difícil. O mais difícil no futebol é nós atingirmos um balanço em que a equipe está totalmente equilibrada entre aquilo que são os seus momentos ofensivos, defensivos, transições, esquemas táticos a que a equipe domine totalmente tudo isso. Só que isso é um ponto muito difícil de alcançar nas construções. Seria mais confortável abraçarmos desafios em que já estão consolidadas as equipes e saem dois, entram dois para a temporada e isso é mais estável. Sei que é um risco, mas eu sempre gostei destes processos de construção porque é muito desafiador para mim, exige muito de mim e eu gosto do risco. Eu me exponho muito, mas as exposições que tive ao longo da minha vida, felizmente, foram dando certo. E eu confio mais uma vez no projeto que tenho em mãos, que é o projeto do Grêmio.

Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Coritiba, o senhor utilizou uma frase bem interessante.

“Prefiro uma verdade que doa do que uma mentira que me deixe na expectativa de algo que não vai nunca acontecer”. O que eu mais peço às pessoas é para serem verdadeiras comigo, mesmo que me digam coisas que me deixem mal. Porque eu sei que tratando essas coisas que me dizem e processando-as eu vou chegar ao caminho que quero percorrer. Se eu andar iludido com uma mentira que me deixa alegre, mas ando iludido, vou desaguar a um caminho que eu sei que não vai ter continuidade então eu prefiro a verdade sempre.

Isso se refere ao projeto que foi estabelecido pelo Grêmio de utilização de jovens das categorias de base e que o senhor está conseguindo colocar em prática?

Quando o senhor presidente fez a primeira abordagem e mostrou toda a sua estrutura, eu quis saber muito daquilo que eu tinha que decidir fazer no futuro. E eu quis muito saber se era um projeto apaixonado, era um projeto apaixonante. Porque há projetos que é: “Vem aqui, vai sair dois, entra dois, não há qualquer ligação à academia", e isso foi a minha grande preocupação. O projeto está ligado à base, o presidente, o treinador, o diretor desportivo, Paulo Pelaipe, o diretor técnico da academia, estão todos alinhados da mesma ideia, do mesmo pensamento. A academia está consciente que eu quero os jogadores da base comigo. O diretor desportivo está consciente que eu vou querer esse risco.

Por que o mais preocupante para os adversários não é o ganhar ou perder. O mais importante para os nossos adversários será sempre como nós iremos consolidar o clube em termos financeiros. Por que quem for frágil financeiramente não oferece perigo naquilo que é a sua competição desportiva. O que oferece perigo é um projeto, uma organização que se consolide no tempo e que, mais à frente, vai continuamente disputar os primeiros lugares e os títulos. E pelo que eu vejo no futebol mundial, isso só é conseguido com uma boa saúde financeira, e ela ou está alicerçada na sua base ou não consegue fazer-se. E, portanto, um scouting alinhado à visão é determinante, porque nós valorizamos os jogadores da base e os fazemos valer um determinado valor. Muitas vezes as pessoas acham que não é cuidadoso da nossa parte falar nestes termos, mas a vida no futebol é para gerar mais valias. E o processo é fazer crescer, tirar partido esportivo deles e poder transferi-los para nós continuarmos o caminho, para os clubes continuarem o caminho. Contratar jogadores, desenvolvê-los e, mais tarde, fazer negócio. E essa é a dinâmica dos clubes que querem ver o seu futuro assegurado.

E quando conversei com a administração, eu senti essa paixão pelo projeto. E aí vinculei-me totalmente. E quando nós nos vinculamos, não nos vinculamos só através da palavra. Tem que ser vinculados através da ação que corresponda à nossa palavra. Então, se eu falo da base e não olho para a base, há um fator que é o risco que tem nós estarmos a atirar-nos aos jogadores que vêm da base. É por si só os jogadores da base? Não, são muito importantes jogadores como o Kannemann, como o Weverton, aqueles mais experientes, que sustentam no dia a dia todos aqueles que vêm da base. Por maior trabalho que tenha o Francesco (Barletta, coordenador geral das categorias de base do Grêmio), ele não vai conseguir mandá-los totalmente prontos, nós temos que os acabar.

Cada uma das janelas deverão ser janelas cirúrgicas. Quem não tem muito dinheiro no bolso não pode falhar alvos. LUÍS CASTRO

O senhor está preparado para chegar na janela da metade do ano e perder o Viery ou o Gabriel Mec, por exemplo? O senhor trabalha com essa possibilidade?

Eu trabalho para isso. Eu não trabalho com essa possibilidade, eu trabalho para isso. Eu sei que o clube só consegue se sustentar nesse caminho. Agora, tenho é que ter mecanismos de responder a isso que me vai acontecer no caminho. Nisso entra o departamento de scouting, a monitorização dos jogadores no mercado. Nós vendemos por 25 ou 30 milhões e vamos buscar um jogador por 7, 8 ou 9. Que vem, valoriza e depois sai por 15, 10 milhões. Agora, temos de ter sempre a grande perspectiva de que quem chega tem que responder desportivamente àquilo que é a exigência do clube, em termos práticos, que é de jogo. E é essa dinâmica, e é isso que faz os clubes um dia serem grandes. Um dia serem grandes em termos financeiros, porque o Grêmio já é grande naquilo que é a sua dimensão, mas claramente quer uma maior saúde financeira.

Como o senhor trabalha com as diferenças entre jogadores que chegam a um alto nível rapidamente, como Viery e Gabriel Mec, e outros que levam mais tempo, como o Tiago, que não foi mais utilizado?

Não é a mesma medida para todos. Há jogadores que chegam mais tarde, outros chegam mais cedo, mas eu tenho que os conhecer a todos. E como sabem, este ano é um ano em que é sui generis, porque eu não tive pré-temporada. Aquilo que vocês publicamente viram, eu avaliei o Tiago em jogos oficiais, eu avaliei o Mec em jogos oficiais. Nós avaliávamos em jogos amigáveis, em que não havia toda essa exposição. Então não ficavam falando deles, eu tinha feito aquilo de uma forma muito mais discreta. Agora, eu tive que o fazer de forma aberta, eu tive que expor o Tiago para perceber que o Tiago ainda tem de dar mais alguns passos para que ele consiga sustentar mais a si mesmo em campo. Por que uma coisa é a equipe sustentar os jogadores que vão chegando, mas o jogador também tem que saber se sustentar a ele próprio dentro da equipe, e a equipe não pode ficar debilitada ou deficitária para sustentar um colega, ela tem que continuar forte. O Tiago mostrou uma alta debilidade que ele sabe, eu conversei com ele, e que ele trabalhando e vai atingir. O Tiago vai ser um grande jogador, vai ser um jogador de nível muito alto, vai fazer uma carreira muito boa, só que vai precisar um bocadinho mais de tempo, como o Mec.

Eu dou sempre o exemplo do Alex Ferguson com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano, quando chegou ao Manchester United, fazia um grande jogo e quando pensava que ia jogar, o Ferguson colocava-o no banco. E ele muito triste, muito revoltado. E depois botava uns minutos e tirava, botava e tirava. Isso faz parte do processo de crescimento e da personalidade do jogador. Nem sempre um jogador muito bom tem que jogar sempre, quando é novo. Ele está sendo educado e tem que aprender a viver com a frustração. Se frustrar também é, a vida não é só coisas boas, a vida também tem coisas tristes e o jogador também progride com coisas tristes. As pessoas pensam que só dando jogo aos jogadores é que eles progridem. Não. Há uma área em que ele tem progredido: treino. O treino é para todos. O jogo é só para aqueles que estão em condições de dar o melhor à equipe na visão do seu treinador.

O Luis Eduardo é um zagueiro muito bom. Só que o Gustavo Martins também está jogando em um nível muito bom. O problema deles é os outros. Não é que eles não sejam bons. Ele é muito bom, mas o Gustavo também é bom. Pronto. É só esperar um bocadinho mais, às vezes é uma questão de oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que há treinadores muito melhores que eu que nunca atingiram o que eu atingi e tinham muito mais qualidade do que eu. É uma questão de oportunidade e uma questão de sorte nas nossas vidas, pegarmos o caminho certo. Eu peguei o caminho certo e alguns tinham mais condições do que eu ficaram para trás. Acontece o mesmo com os jogadores, nos momentos de se abrir um espaço no time e um está mais pronto que o outro, e depois o outro fica também pronto, mas aquele espaço já está ocupado. Essas dinâmicas que ninguém vê mas os treinadores veem. Os treinadores estão por dentro e veem o dia a dia dos jogadores. Muitas vezes as pessoas não entendem porque joga um e não joga o outro, e eu digo sempre que é porque nós temos dados que ninguém tem.

A vossa missão de jornalistas desportivos é uma missão muito difícil porque vocês têm de falar daquilo que não veem. Tem que falar de uma semana de trabalho que não veem. Veem só o jogo e veem só as escolhas para o jogo. E depois têm que falar sobre escolher um e não escolher o outro, mas não viram nada daquilo que foi a semana. Eu sei que nós poderíamos abrir, mas ao abrirmos os treinos, o adversário ia perceber tudo aquilo que nós estamos fazendo, então é impossível.

O Gabriel Mec está indo muito bem como meio-campista, mas a gente sempre teve a imagem dele como um jogador de lado. Ele está bem ambientado a essa função?

Ele tem uma característica muito, muito boa, que é um jogador que roda para um lado e para o outro. Não é normal isto acontecer. Normalmente ele roda para a direita ou roda para a esquerda. E essa capacidade é determinante para quem joga entre linhas, que é encaminhar bola num espaço tão curto e saber que enfrenta uma linha defensiva pela frente. Agora, ele não está consolidado em termos mentais, em termos físicos, em termos técnicos, ainda está a evoluir, mas eu sei que a competição lhe dará essa consistência. Agora, vamos ter ainda que ficar aqui e ali desiludidos com ele, entendendo essa desilusão como crescimento.

O senhor teve uma experiência importante na base do Porto. O que o senhor pode falar sobre a sua história na formação e revelação de jogadores?

Foi um momento muito importante para mim, porque eu era treinador da primeira liga em Portugal e recebi um convite do Porto para ser diretor técnico da base. E eu disse para o diretor-geral, o Antero Henrique: “Olha, mas eu não entendo nada de futebol de base, sou treinador da primeira liga". Tinha vindo a crescer na minha carreira vindo da distrital, passando à terceira divisão, depois na segunda, cheguei à primeira liga e quando eu pensei que ia me sustentar na primeira liga, aparece um convite do Futebol Clube do Porto. Se por um lado o Porto era um passo em frente, por outro lado, na minha cabeça, ir para diretor técnico da base e liderar 16 treinadores, 16 team managers, trabalhar todos os dias num processo de organização do clube, para mim aquilo era algo que não ia sustentar a minha carreira e que ia ser um passo atrás. Por um lado, um clube de nível europeu grande, mas por outro lado, a minha carreira ali ia travar um bocadinho enquanto treinador principal.

Eu percorri esse caminho de tal forma entusiasmado que depois, quando me convidam para ser novamente treinador, já não queria. Eu queria continuar na base e com a garotada que eu sentia-me entusiasmado. Por que nós promovemos um conjunto de programas de desenvolvimento individual, em contexto coletivo. O treinador que é agora adjunto do Guardiola, o Pepin Landers, que foi adjunto do Klopp, na época, fomos contratá-lo ao PSV, aos Países Baixos, para ser ele o responsável pelo Gabinete de Desenvolvimento de Capacidades Individuais. Foi um projeto muito interessante. O Visão 611, que era de 2006 a 2011, era um projeto que previa fazer chegar jogadores da base à equipe, tudo direcionado para o rendimento. E daí passa o Vitinha que está no PSG, o Diogo Dalot que está no United, o Diogo Costa que é o goleiro do Porto e da seleção portuguesa. São todos jogadores que passam ali pelo processo desse projeto. E para além do rendimento esportivo, o clube atingiu níveis incríveis de valor de vendas com os jogadores da base, e aquilo apaixonou-me de tal forma que eu não queria sair.

Mas depois chegou um momento que me obrigaram a voltar a ser treinado. Fui treinador da equipe B, mas com os meninos, e então fomos campeões da segunda liga. Na história, só tinha havido o Real Madrid. Nós fomos a segunda equipe a atingir na história, e então mais me entusiasmou a trabalhar com os miúdos, porque eles conseguiam, na prática, responder àquilo que era a exigência do jogo e conseguiam ter uma performance fantástica. E aí eu descobri e foi a primeira vez que eu pensei que a qualidade não tem idade e a partir daí aí foi uma coisa que me acompanhou sempre. Qualidade é qualidade, está em 17 anos, está nos 30, está nos 40. Uma pessoa pode ter qualidade aos 80 para fazer coisas que outros não conseguem aos 40, e o que interessa é fazer e saber fazer. E isso não depende minimamente de idade. Depende muito mais de nós, do nosso interior, daquilo que nós somos, daquilo que nós somos enquanto pessoas da paz interior que nós temos. Tanta coisa depende, mas fundamentalmente depende de nós. E os miúdos, quando querem e quando têm conteúdo e são bem acompanhados têm um contexto bom, eles conseguem e vão conseguir, vamos fazer meninos bonitos e bons jogadores

O Porto é um bom exemplo de como desenvolver bem essa questão.

Eu acho que o Brasil tem condições fantásticas para ter base de grande qualidade. E tem. Levanta-se uma pedra e sai um jogador. É uma coisa incrível. E eu acho que está num caminho fantástico de progressão e é uma referência mundial para todos.

Na relação com os dirigentes, o senhor vê muita diferença entre os clubes que são SAF e os que mantêm o modelo associativo? E tem preferência por algum?

Está tocando numa parte muito sensível do futebol. É muito difícil para mim falar porque eu estou num clube que não é SAF. Estou num clube onde algumas das pessoas que estão no clube em posições não são profissionais do clube. Então vão e entregam-se ao clube. Só que hoje em dia o futebol tem que fazer milhões e milhões de reais. E ficamos a balançar, nós que passamos por clubes muito profissionalizados, em que de cima a baixo a estrutura toda é profissional. E depois temos outros clubes que a entrega total, como a entrega dos responsáveis do Grêmio, é uma coisa incrível. A forma como se entregam no dia-a-dia, a paixão com que eles defendem o clube. É mesmo uma missão que eles têm, o nosso Presidente Odorico, o senhor Antonio Dutra, o senhor Rafael são pessoas que se entregam por completo à missão que têm em mãos e com uma responsabilidade enorme.

Agora, eu já estive nos dois lados: uma estrutura mais profissional e outra estrutura que é profissional mas associativa, mas eu considero também profissional porque a forma como agem no dia-a-dia é muito profissional, muito responsável como não podia deixar de ser. Só que aqui entra uma coisa que pode, às vezes, contaminar o caminho que é a pressão vinda de fora. Eu por duas vezes tive períodos muito maus no Botafogo e o John Textor aguentou a pressão vinda de fora, vinda da mídia, da torcida, de todo lado. E eu às vezes questiono-me, será que se esta pressão fosse em cima de alguém que não é dono do clube, seria aguentada? Há modelos associativos que aguentam, mas há um momento que há a ruptura total. E aí leva-nos a pensar que realmente a estrutura de SAF é uma estrutura que aguenta mais os impactos negativos ao longo de uma época. Eu lembro-me de ver as faixas de “vai-te-embora Luís Castro” e eu continuei, não é? E depois de três meses, quando eu fui embora, era “fica, fica, fica”. As coisas mudam muito rapidamente e é bom as administrações estarem estáveis.

A próxima janela de transferências do Grêmio terá menos investimentos do que as últimas?

Cada uma das janelas deverão ser janelas cirúrgicas. Quem não tem muito dinheiro no bolso não pode falhar alvos. E então, o que nós temos como meta é não falhar qualquer um dos alvos que nós tenhamos para as posições, porque isso pode ser fatal para o projeto. Agora, estamos sempre muito atentos ao mercado e sabemos que temos de fazer uma ou outra coisa que o mercado nos vai obrigar a fazer. Nós estamos conscientes disso e estamos preparados para isso.

No começo do ano, o senhor citou grandes equipes do futebol mundial que jogam sem a figura do 10 característico, tradicional. O senhor está satisfeito com o que tem? É possível olhar pro mercado em busca de uma alternativa? E já aproveito pra perguntar, o William já está bem?

O Willian já está pronto para voltar, não a 100%, mas ainda numa fase de readaptação, mas já está a começar a ficar pronto para voltar. A posição 10 é uma posição de meia, é uma posição muito rara no mundo. Não há muitos jogadores disponíveis para desenvolverem essa tarefa.

Quando nós temos dúvidas sobre o desempenho eficaz ou não, temos que arranjar estratégias para ultrapassar essa falha. E tentamos de variadíssimas formas, não conseguimos, e ao não conseguir vamos mudar a nossa estrutura outra vez e vamos implementar novas dinâmicas para ver se conseguimos estabilizá-la de uma forma positiva. Agora, claramente, é uma posição muito, muito cara e não há no mercado. Os argentinos ainda faziam muitos 10, muitos meias, e mesmo agora deixou de haver tanto.

Nem sempre um jogador muito bom tem que jogar sempre, quando é novo. Ele está sendo educado e tem que aprender a viver com a frustração. LUÍS CASTRO

O futebol de hoje exige que o meia ataque, mas também defenda. Não há a hipótese das equipes se defenderem só com nove ou oito jogadores no futebol de hoje. Não há essa possibilidade. Então é isso, eu no início tentei construir uma equipe com meia depois recuei, quis consolidá-la defensivamente porque estávamos a ter muitos problemas defensivos. Esses problemas defensivos foram resolvidos, aliás já faz um mês e meio que estamos sem tomar gols na Arena.

Conseguimos consolidar, só que ao consolidar defensivamente, deixamos de chegar tanto à frente. E agora estamos a chegar mais à frente, mas os outros também estão a chegar mais a nós. Mas pronto, fica um futebol mais excitante, ficamos mais expostos, mas se nós ficamos expostos e fomos ganhando, está tudo bem. Se ficamos expostos e não fomos ganhando, aí temos que fechar outra vez.

O senhor já fez todas as mudanças que imaginou ou tem alguma coisa que ainda está sendo guardada e que pode ser feita?

No futebol não está sempre tudo feito. Uma equipe é feita de seres humanos que a servem. O ser humano é muito imprevisível. A nossa condição é de erro e fragilidade. A partir do momento que a nossa condição é de erro e fragilidade, todo dia podem acontecer problemas. Então, falarmos em chegarmos a um ponto em que já está tudo feito, isso não existe nas equipes de futebol. Há equipes que atingem um estado melhor do que em determinados momentos, mas há sempre espaço para melhorar. A partir do momento que nós, enquanto seres humanos temos espaço para melhorar, as equipes têm espaço para melhorar, sendo o somatório desses seres humanos.

Mas a estrutura que foi modificada ali está lhe agradando nesse momento que foi feito?

Eu gosto muito desta estrutura, porque eu gosto muito de chegar ao gol. Eu já disse que não me importo nada de um resultado como aquele 5 a 3 com o Botafogo. Agora, que sofro muito com a chegada das outras equipes à minha baliza, sofro. Aliás fizeram-me uma vez um medidor de frequência cardíaca num jogo e é pavoroso aquilo, como dispara a coincidir com a chegada da equipe adversária à minha baliza.

É aquele lado competitivo que nós carregamos. Isso já vem conosco desde crianças, não é? Eu jogava contra a parede e queria ganhar sempre. Traçava a minha meta própria de dar não sei quantos toques contra a parede, e se não dava jogávamos botão, ou jogávamos cartas, ou fazíamos corridas ou de bicicleta. Era sempre para ganhar. E isso acompanha pela vida toda. E eu sei que sou muito competitivo, eu não sou capaz de ver um jogo de futebol e não torcer por uma equipe. Eu tenho que torcer por alguma, normalmente pela mais fraca, a que eu acho que é mais fraca. Esse lado mais competitivo me acompanha e me leva às vezes a uma certa falta de racionalidade, e eu admito que a tenho, e entrego-me um pouco com emoção às coisas e não devia, porque me magoo mais do que devia.

O senhor já sabe se o Arthur vai ficar depois da metade do ano e chegou a conversar com ele sobre isso?

Não falei sobre isso com ele. Vai chegar uma hora que eu irei falar mas até agora ainda não. Por que eu não quero que nada perturbe o Arthur, eu quero ter o Arthur em pleno enquanto ele estiver comigo. E se o Artur escolhe sair é porque acha que é melhor para a vida dele. Acho que a liberdade de uma pessoa é algo que é impagável. Respeito é isso, é deixar que a pessoa decida. O que eu posso dizer é que gostaria de ficar com ele. O Arthur sabe que eu gostaria de ficar com ele. Portanto, a partir do momento que ele sabe que eu gostaria de ficar com ele, é a única coisa que lhe posso dizer. Acho que a melhor forma de nós influenciarmos os outros é mostrarmos o quanto gostamos deles, não através de palavras.

Se ele não ficar, o Grêmio tem Nardoni, tem o Tiago, que está sendo desenvolvido. O senhor entende que o Grêmio está bem servido com os jogadores que foram contratados?

Eu acho que contratamos bem, acho que mudamos muito. Aliás, estão jogando quatro jogadores da equipe do ano passado. Foram muitas mudanças. Da equipe base, o Pavón não era lateral, o Weverton não estava, Gustavo não era titular, Viery também não. O Pedro, ninguém imaginava, estava jogando a Copinha. O Pérez não estava, o Arthur estava, o Mec não, só fez 17 minutos no Gauchão. Estava o Vinícius, o Enamorado não estava, e o Amuzu estava. Três, portanto. Foi muita mudança de um ano para o outro. Digo-lhe muito sério, é muito difícil montar uma equipe só com três jogadores de uma época anterior.

Quis saber se era um projeto apaixonante Luís Castro sobre o primeiro contato com a direção do Grêmio

O Enamorado nitidamente melhorou. Pelo que passa o crescimento dele?

Sabe que houve um dia, um treino em que eu disse: “Que viesse fazer aqui? Isto não foi o que eu vi, eu vi outra coisa. O que é que se passa contigo?”. Eu pensei comigo, “falhei aqui, estou entalado”. E ele sabe, nós temos de tomar consciência de nós próprios. Ele tomou consciência dele próprio. Ele percebeu que não veio para aquilo que estava a fazer. Ele veio para defender e atacar, atacar e defender, fazer corredor para dentro, para fora, saltar no espaço, um contra um ofensivo e um contra um defensivo. Ele veio para isso tudo que ele veio. As pessoas muitas vezes dizem-me nas coletivas, “O que acha desta grande exibição do Weverton?”. Acho nada, ele veio para isso. Ou ele veio para fazer más exibições? Porque é que uma boa exibição há de ser uma coisa tão anormal? Anormal é jogar mal. Que era aquilo que estava a fazer o Enamorado. Agora, pronto, ele já está bem, já está naquilo que nós todos esperamos que os profissionais façam. Acho que é esse pragmatismo que nós temos que ter no dia a dia.

E no caso do Tetê? O senhor já está vendo alguma coisa diferente no que ele está fazendo no dia a dia que a gente não pode acompanhar?

Não, ele está inserido no grupo normal. Agora, é um jogador que, como eu disse ontem na coletiva, era vaiado porque passava mal, e ontem foi vaiado porque perdeu gols. Já é uma progressão, saiu do passe para a finalização. E agora há de ser aplaudido no dia do gol. Vai ser assim, ele tem qualidade. A qualidade está lá, vai ser extraída e vai se manifestar.

Agora, tem que ter o contexto ideal para se manifestar. Neste momento da vida dele, não é o contexto ideal para se manifestar. Talvez ele tenha chegado com umas expectativas diferentes, como foi jogador do Grêmio e voltou, foi melhor jogador grego, já jogou o Champions League, poderia, na cabeça dele, pensar que chegava e era ídolo, e de repente viu-se vaiado. Isso pode ter mexido com ele. Vamos aguardar que ele chegue. Eu acho que ontem ele já esteve melhor. É claro que a torcida, tal como eu, gostaria que ele tivesse feito aqueles dois gols, que ele tivesse finalizado bem. A torcida manifestou-se através da vaia e eu manifestei-me através de um “Ei, Tetê, aquilo tem que ser gol”. É uma forma também de eu vaiar. Portanto, são diferentes manifestações. Mas interessa a ele ter consciência que pode fazer melhor. E ele tem essa consciência.

Essa semana o Grêmio tem jogo da Sul-Americana no Chile e, depois, contra o Athletico-PR. Como o senhor vai fazer o planejamento em termos de utilização dos jogadores à disposição?

Eu irei agir em função dos dados do Departamento de Saúde, os testes de hidratação, de cansaço e o próprio questionário deles sobre o momento deles. O dia de amanhã (após as partidas) é determinante, o dia dois foi de recuperação para todos aqueles que jogaram. Há jogadores com muitos problemas físicos e vários jogadores com problemas porque saíram do jogo muito maltratados. Nós estamos tentando recuperar uns para o jogo de quarta-feira (contra o Palestino), outros para o jogo contra o Athletico-PR, sabendo que logo a seguir temos uma viagem à Buenos Aires e depois temos outro jogo, em casa, com o Flamengo. Portanto, eu olho para isto de uma forma, não vou dizer que é preocupante, porque nós damos sempre a resposta nós temos sempre a capacidade de responder a tudo, mas gostaria de um outro cenário.

O mundo consome muito futebol. Hoje de manhã eu fui ver que jogos havia hoje, para ver se à noite tinha um joguinho para ver. Como eu, milhões de pessoas vão ver que jogo é que temos hoje para ver. E se não houver jogo nenhum, fica um vazio em nós. O mundo consome futebol, então temos que dar futebol. Mas dá-lo com aquele mínimo de três dias, quatro dias de distância entre os jogos. Não de semana a semana, mas três a quatro dias é bom. De dois em dois é muito difícil. Por que no segundo dia ainda estão se recuperando, e nós já estamos nos preparando para o próximo. Eu estou a preparar o jogo com eles a recuperar. Então não há treino, não há nada. Então isso é muito difícil. Então o que está a dizer carece de um planeamento muito rigoroso. Estamos a fazê-lo. Há jogadores que irão daqui para o Athletico-PR, há outros que vão conosco para Santiago. Ficamos em Santiago três noites, viajaremos direto para Curitiba. Depois viremos aqui um dia e depois vamos embora para Buenos Aires. Vão ser assim os próximos tempos do Grêmio.

Depois da vitória sobre o Coritiba, o senhor falou de dois jogadores, Benjamin e Igor. Eles já estão numa fase de observação? O senhor já está pensando em dar uma oportunidade de relacionar eles para alguns jogos?

Quando nós estamos em períodos de recuperação, os outros, que jogaram menos, precisam de contexto de jogo. Para se equivalerem os que não jogam com os que jogam. E se me falta um ou dois jogadores para completar 22 eu recorro à base. E não recorro aos jogadores dos 20 anos. Eu peço o melhor jogador da base na posição 5. Se ele tem 16 anos, vem ele. Para defender aquilo que eu digo, que a qualidade não tem idade. Se o de 16 é melhor que o de 19, vem o de 16. E foi numa dessas vindas que eu vi o Benjamim e o Igor. São bons jogadores também, não crio neste momento qualquer expectativa, mas estão monitorados.

O que o senhor recebe de mensagens, de curiosidade dos seus amigos, sobre o Grêmio e sobre Porto Alegre? O que chega mais de pergunta e curiosidade sobre o que a gente vive aqui?

É incrível, mas é uma preocupação do mundo sobre aquilo que muitas vezes é a imagem que se vende do Brasil, que é perigoso. E isso deixa-me triste, porque o Brasil é maravilhoso. O país tem uma natureza abundante, é sufocante a natureza do Brasil, tudo aquilo que tem para nos oferecer. As pessoas são fantásticas. O que mais perguntam é a segurança. Depois, claro, se a cidade é boa, se estou a sentir bem. E a resposta é sempre: é uma cidade boa, bonita, com pessoas boas.

Às vezes, naquele período pior, eu pensava “Será que posso ir ao supermercado fazer as minhas compras? É melhor pedir a alguém ir, mas não, eu vou”. É muito interessante que pessoas de todas as idades abordavam-me e diziam: “Professor, confiamos muito”. Eu sei que algumas delas eram para ser simpáticas, para me dar um alento, porque se calhar eu ia com a cara mais triste, E as pessoas incentivavam-me. É uma cidade boa, com pessoas boas. E em que eu gosto muito de viver.

O senhor já conseguiu fazer alguma coisa fora de Porto Alegre?

Fora de publicidade, fui à pousada do Engenho e gostei muito. Gostei muito da natureza, é uma natureza mesmo sufocante, a gente sente mesmo que está no meio dela, como o Brasil. O Brasil é assim, não é? Mas lá de uma forma muito especial. Gostei muito. Eu gosto muito de viajar, de conhecer. Quando estava em Riad, peguei o carro e fui dar uma volta sozinho. Fui ao Bahrein. Passei pelo deserto, foram quatro horas e tal. Depois cheguei à fronteira e não me deixaram entrar.

Como o senhor vai acompanhar a Copa do Mundo, com o carinho que o senhor tem pelo Brasil e, naturalmente, com a relação que tem com Portugal?

Lembro-me das Copas do Mundo de quando eu era pequeno, Portugal não tinha a expressão que tem hoje. Só no Mundial de 66 na Inglaterra, eu tinha cinco anos e não lembro nada, mas sei que nesse Mundial o Eusébio foi um jogador fantástico e teve uma performance maravilhosa. E a partir dali nem ia ao Mundial. E o Brasil é a nossa língua, o Brasil daquele amarelo e verde, o Brasil do Jairzinho, do Falcão, do Tostão, do Pelé, é um Brasil que entrava pelos olhos adentro e chegava ao coração, porque aquilo que jogavam era uma coisa fantástica. E nessa altura eu torcia muito, como eu disse, era muito competitivo, eu tinha de torcer por alguém e torcia pelo Brasil, como a maioria dos portugueses. Hoje é diferente, hoje temos uma seleção no Mundial também. E temos uma seleção boa, temos muita esperança no Mundial. Eu vi o último jogo do Brasil e percebi um Brasil muito mais sólido defensivamente, muito mais compacto a atacar e a defender. Um Brasil a ser um Brasil de Copa do Mundo. Está a gerar também muitas expectativas.