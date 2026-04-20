Grêmio

Após nova derrota
Notícia

Confiança do grupo e mudanças na equipe: como o Grêmio abre a semana em busca de recuperação

Luís Castro prometeu mexer na estrutura da equipe para a sequência de 2026, a começar pelo duelo desta terça, pela Copa do Brasil

Marco Souza

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