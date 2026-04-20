Confiança do grupo e mudanças na equipe: como o Grêmio abre a semana em busca de recuperação

Carlos Vinícius defendeu Luís Castro após derrota para o Cruzeiro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Confiança virou algo fundamental no Grêmio. O sentimento, não o time da Série C que estará em Porto Alegre nesta terça-feira (21) como adversário gremista na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

A derrota para o Cruzeiro, a quinta partida seguida sem vencer no Brasileirão, coloca Luís Castro e o vestiário em um ponto crítico na temporada. São 11 jogos sem vencer longe da Arena e produção muito aquém do esperado dentro e fora de casa nas últimas partidas. Agora, com promessas de mudanças feitas pelo técnico para o próximo compromisso.

Por mais que as dúvidas estejam expostas fora do vestiário, Luís Castro foi abraçado publicamente. Carlos Vinícius concedeu uma forte entrevista ao final da partida no Mineirão. O centroavante tirou dos ombros do técnico a responsabilidade pelo desempenho. E fez questão de colocar os companheiros como responsáveis pela fase.

— Apontar o Luís Castro e o colocar na cruz seria uma falsidade da nossa parte. Temos de olhar pra nós, jogadores. A gente vive nessa cultura do Brasil. Mas não é bem por aí. Ano passado, quando as coisas não estiveram bem, o Mano Menezes era o culpado. O Mano sai, vem o Luís Castro. As coisas não estão andando bem, criticam o Castro. Temos de apontar para nós mesmos, fazer uma análise do que somos e da camisa que representamos — disparou o centroavante.

O técnico disse que sua equipe fez um primeiro tempo "competitivo", mas que o rendimento caiu na segunda etapa. O português preferiu não analisar na entrevista coletiva as declarações do centroavante.

— Não vou comentar as palavras, fosse em um sentido ou outro. O que posso dizer é que a relação com os jogadores é de liderança, de técnico e jogadores. Uma relação boa com todos. Estamos dando tudo, em um momento difícil de reconstrução — lamentou o português.

O que Luís Castro deixou evidente é que o Grêmio terá mudanças na próxima partida. O treinador prometeu trocas, em nomes e na formação tática.

— Os resultados são por conta das minhas ideias. Pode não ser uma missão cumprida na plenitude por um ou outro jogador. Mas a estratégia é em função das minhas ideias. Pelo segundo tempo, temos de mudar muitas coisas. Não podemos seguir pelo mesmo caminho — disse, antes de antecipar a busca por uma nova formação:

— Mostramos um desequilíbrio permanente. Vou mudar a estrutura, que passe claramente por termos mais jogadores nas entrelinhas, algo que hoje (sábado, 18) não conseguimos ter.

O tempo também não é aliado na busca por novidades. De volta a Porto Alegre no domingo (19), a comissão técnica teve o trabalho no final de semana e o treino desta segunda-feira (20) para os ajustes antes da partida desta terça, contra o Confiança.