Grêmio

Sul-Americana
Notícia

“Como se dorme depois de ganhar de um tricampeão da América?”: como o City Torque celebrou a vitória sobre o Grêmio

Equipe uruguaia bateu o Tricolor por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), em Montevidéu

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS