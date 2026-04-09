“Como se dorme depois de ganhar de um tricampeão da América?”: como o City Torque celebrou a vitória sobre o Grêmio

Jogadores após a vitória sobre o Grêmio. @mvdcitytorque / Reprodução

Enquanto a estreia do Grêmio na Sul-Americana foi lamentada em Porto Alegre, em Montevidéu os jogadores do City Torque não pareceram acreditar em sua fortuna. Nas redes sociais, o clube destacou a festa no vestiário após a vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor.

"Cómo se duerme después de ganarle a un tricampeón de América?" (“Como se dorme depois de ganhar de um tricampeão da América?”), questionaram na legenda de uma publicação com fotos da celebração dos jogadores.

Em outras publicações, o clube destacou que "o futebol é fantástico" e que foi feito "história", com uma foto de Eduardo Aguero, responsável pelo gol da vitória dos uruguaios.

Abaixo, confira as imagens da celebração.

O próximo adversário do Grêmio na Sul-Americana é o Deportivo Riestra, da Argentina. A partida está marcada para 14 de abril, na Arena, em Porto Alegre.