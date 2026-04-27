Como Luís Castro adaptou a saída de bola do Grêmio para jogar com dois zagueiros canhotos; veja vídeo

A vitória do Grêmio sobre o Coritiba por 1 a 0, neste domingo (26), teve uma novidade na defesa. Sem a presença de Gustavo Martins, suspenso, o técnico Luís Castro optou pela entrada de Wagner Leonardo.
A escolha fez com que o time atuasse com uma dupla de zaga formada por canhotos, já que Viery também tem o pé esquerdo como preferencial.
Para isso, o treinador gremista fez uma adaptação na saída de bola que teve um papel de Pavon. Entenda como foi essa movimentação no Desenho Tático de Zero Hora, no vídeo abaixo.
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