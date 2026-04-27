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Como Luís Castro adaptou a saída de bola do Grêmio para jogar com dois zagueiros canhotos; veja vídeo

Wagner Leonardo atuou ao lado de Viery na zaga gremista

Cristiano Munari

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