Como foi a chegada da torcida do Grêmio ao Beira-Rio para o Gre-Nal

Gremistas entraram no estádio faltando duas horas e meia para o jogo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os gremistas tiveram uma recepção cordial ao Beira-Rio para o Gre-Nal 452. Exatamente às 17h51min, os primeiros torcedores do comboio que deixou a Arena acessaram seus lugares no estádio colorado. Uma recepção ao som de "A dois passos do paraíso", da banda Blitz.

– Longe de casa. Há mais de uma semana. Milhas e milhas distante

Do meu amor.. – tocava nos autofalantes do estádio.

Como virou tradição nos Gre-Nais com mando do Inter, o sistema de som operado pelo clube da casa usou da potência dos decibéis dos autofalantes para abafar a cantoria dos visitantes.

O único "conflito" antes da bola rolar foi esse. Segundo pessoas ouvidas por Zero Hora, o comboio dos ônibus saído da Arena não teve nenhum registro de incidentes, ao contrário do último, quando pedras foram arremessadas contra ônibus de gremistas.

Gremistas começaram a entrar no estádio às 17h51min Marco Souza / Agência RBS

O último gargalo, considerado crítico pelas forças de segurança, foi acompanhado por helicópteros e muita presença de policiais no acesso ao estádio.