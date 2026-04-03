Como foi a atuação de Pedro Gabriel contra o Palmeiras

Pedro Gabriel fez seu primeiro jogo na temporada. Lucas Uebel / Grêmio

Sem Marlon, machucado, e com Caio Paulista de fora por não poder enfrentar o ex-clube, o técnico Luís Castro optou pelo garoto Pedro Gabriel para enfrentar o Palmeiras. Com 18 anos, o lateral-esquerdo fez sua terceira partida com o time principal — duas em 2025 e a da última quinta.

Com a missão de marcar Allan, um dos melhores pontas do Brasileirão, Pedro Gabriel até conseguiu manter a segurança defensiva da equipe. Conforme o Sofascore, o lateral fez um desarme, ganhou três duelos pelo chão e cometeu duas faltas.

Ofensivamente, produziu menos, mas não comprometeu. Teve 85% de aproveitamento nos passes (tentou 26 e acertou 22) e completou um cruzamento. Ainda tentou um chute, mas a bola foi longe do gol defendido por Carlos Miguel.

Ainda que tenha ido bem no jogo contra o Palmeiras, Pedro Gabriel deve perder a vaga na equipe para Caio Paulista. Para o jogo contra o Remo, no próximo domingo, na Arena, o reserva imediato de Marlon deve reassumir o lugar no time titular.