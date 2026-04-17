Como estão as recuperações de quatro atletas do Grêmio

Luís Castro tem quatro desfalques no time do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Quatro jogadores desfalcam o Grêmio por conta de recuperações de lesões.

Villasanti, Willian, Marlon e João Pedro não têm condições de jogo, e GZH atualiza como está a situação de cada um dos atletas.

Villasanti

O volante está em fase de transição, com trabalhos no campo para aprimorar a condição física. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo ocorrida em agosto do ano passado, o paraguaio pode voltar aos gramados ainda em abril, mas possivelmente no início de maio.

João Pedro

O lateral também está em fase de transição, próximo do retorno aos gramados. Nesta semana, ele participou de treino com bola. O camisa 18 havia sofrido regressão no processo de recuperação de uma lesão muscular de grau 2, que ocorreu no final de fevereiro.

Willian

O meia-atacante trata uma lesão na coxa direita em dois turnos. Conforme apurado por Zero Hora, o jogador de 37 anos contratou um fisioterapeuta particular, em decisão alinhada com o clube, para a recuperação.

Em 4 de abril, o Grêmio informou em nota que Willian teve diagnosticada uma tendinopatia crônica na musculatura posterior da coxa direita. O prazo de retorno é de quatro a seis semanas, para a metade de maio.

Marlon