Com volante titular, Grêmio chega ao Uruguai para estreia na Sul-Americana; veja os relacionados

O Grêmio está em solo uruguaio para o confronto com o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), pela Sul-Americana. A principal surpresa na lista de relacionados é Arthur. O volante afirmou, após o empate contra o Remo, que voltou a jogar antes do previsto após recuperação de lesão.
O meio também conta com o retorno de Noriega. Já Zortéa, titular contra o Remo, e Dodi, que entrou no segundo tempo, ficaram em Porto Alegre. No ataque, Carlos Vinícius é a baixa.
A defesa do Grêmio para a partida será quase inteiramente reserva. Pavón, Gustavo Martins e Viery ficaram em Porto Alegre. Assim, Marcos Rocha é opção para a lateral direita e Pedro Gabriel deve manter a posição na esquerda. O jovem Luís Eduardo, que voltou a ser relacionado no último jogo após se recuperar de uma lesão, é opção para a zaga.
O Grêmio enfrenta o Torque no estádio Centeario, em Montevidéu, às 21h30min desta quarta-feira (8). Depois, o Tricolor volta o foco para o Gre-Nal 452, que acontece no sábado (11), pela 11ª rodada do Brasileirão.
Relacionados para Montevideo City Torque x Grêmio
Goleiros: Weverton, Gabriel Grando e Tiago Beltrame
Zagueiros: Luís Eduardo, Kannemann, Wagner Leonardo e Balbuena
Laterais: Marcos Rocha, Pedro Gabriel, Vitor Ramon e Caio Paulista
Volantes: Tiaguinho, Arthur, Noriega e Nardoni
Meias: Monsalve, Riquelme, Jefinho, Roger e Gabriel Mec
Atacantes: Enamorado, Amuzu, Braithwaite, André Henrique e Tetê
