Com um a mais, Grêmio vence o Confiança e larga em vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio deu largada na Copa do Brasil com vitória. Pode não ter sido uma atuação de luxo, e que teve a repetição de algumas chances de gol desperdiçadas, mas a nova versão da equipe de Luís Castro venceu sem sustos o Confiança por 2 a 0, na noite desta terça-feira (21).
Carlos Vinícius e Amuzu marcaram no segundo tempo. Um placar que dá tranquilidade para a partida de volta, no dia 14 de maio, no Sergipe.
Primeiro tempo sem gols
Luís Castro cumpriu a promessa. O técnico mexeu na estrutura do time depois da atuação ruim contra o Cruzeiro. O esquema com apenas dois volantes, Arthur e Nardoni, e Gabriel Mec como meia foi a opção para enfrentar o adversário do Sergipe. Outra alteração foi o retorno de Viery para a defesa, após cumprir suspensão no Brasileirão.
A nova formação potencializou o talento formado na base do clube. Pedrinho e Gabriel Mec combinaram para os melhores momentos da equipe no primeiro tempo. Arthur, em sua função mais natural, também cresceu de rendimento. Mesmo assim, o placar da metade inicial do confronto terminou em 0 a 0.
As chances de gols saíram mais naturalmente do que nas últimas partidas. Tanto que em apenas um lance, o Grêmio perdeu três oportunidades. Aos 13 minutos, Mec iniciou a jogada no meio do campo e apareceu na área para finalizar o cruzamento de Pedrinho. Rafael salvou na primeira, Enamorado acertou a trave no rebote e Carlos Vinícius perdeu a sua oportunidade.
Mec, aos 15, arriscou de fora da área com perigo. Pedrinho tentou na sequência, após atravessar o campo de área a área. Só que faltou pontaria ao lateral na finalização. Se a pontaria gremista não foi das melhores, um defensor do adversário também errou feio na disputa pela bola.
Carlos Vinícius disputou a bola contra Lucas Cunha na entrada da área. Mec tentou o domínio e Ícaro arriscou um golpe de taekwondo contra o jovem gremista. Inicialmente, o árbitro apresentou amarelo ao zagueiro. O VAR sugeriu a revisão e o defensor foi expulso aos 37 minutos.
Um bote errado de Viery quase custou caro. PK recebeu sozinho na área, no único contra-ataque certo do Confiança, e Weverton saiu para a defesa. O ex-Grêmio bateu cruzado e errou o alvo.
O Tricolor chegou nos minutos finais em investidas de Mec e Pavon. Só que a falta de concentração dos atacantes impediu a vantagem. Frustrado, o torcedor vaiou a equipe ao final do primeiro tempo.
Com um a mais, Grêmio acorda no segundo tempo
Castro fez duas mexidas, uma delas mais radical, na volta para a segunda etapa. Sacou Pavon e colocou Braithwaite. A outra foi Leonel Pérez no lugar de Nardoni.
Mec saiu costurando pelos marcadores e caiu na área. Arthur, Enamorado e Amuzu estavam prontos para o passe, mas o jovem arriscou e ficou pedindo pênalti.
Carlos Vinícius recebeu no lado esquerdo e cruzou. Enamorado escorou para Arthur, que chutou em cima de um defensor. Caído, Rafael Pascoal torceu para a bola não entrar no gol vazio.
A insistência acabou recompensada. Gabriel Mec cruzou do lado dirieto, Braithwaite acertou Carlos Vinícius e o desvio do centroavante tirou o goleiro do Confiança da jogada. Vantagem do Grêmio aos 10 minutos.
Braithwaite tentou fazer o seu em cobrança de falta, aos 16 minutos. A finalização da entrada da área passou por cima do adversário. Dois minutos depois, Carlos Vinícius dominou um cruzamento com o braço e acertou um lindo chute. O gol foi anulado.
Castro queria mais gols. E colocou Tetê no lugar de Gabriel Mec para buscar isso. Carlos Vinícius teve outra oportunidade em cruzamento de Enamorado. Só que o cabeceio do artilheiro da equipe não teve a direção desejada. Amuzu, aos 26 minutos, mostrou como se faz. O ponta recebeu no lado esquerdo, cortou para a parte central do campo e chutou. Sem chances para o goleiro do Confiança.
Com a vantagem bem construída, André Henrique entrou para Carlos Vinícius descansar. Wagner Leonardo completou a relação de mudanças gremistas. Pedrinho, um dos destaques da equipe, saiu
As mudanças tiraram melhor rendimento das peças escaladas por Luís Castro. Mas o adversário desta terça-feira é uma equipe da Série C, com todas suas limitações técnicas. Será preciso comprovar neste domingo (26), novamente na Arena, contra o Coritiba que a nova proposta tática resolverá os problemas do time. Mas depois das últimas turbulências, pelo menos o time mostrou ter condições de dar um passo no caminho de dias melhores.
Copa do Brasil
5ª fase (ida) — 21/4/2026
Grêmio (2)
Weverton; Pavon (Braithwaite, INT), Gustavo Martins, Viery e Pedrinho (Wagner Leonardo, 35'/2ºT); Nardoni (Leonel Pérez, INT), Arthur, Enamorado, Gabriel Mec (Tetê, 19'/2ºT) e Amuzu; Carlos Vinícius (André Henrique, 28'/2ºT)
Técnico: Luís Castro
Confiança (0)
Rafael Pascoal; Weriton (Mandovani, 46'/2ºT), Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Lorran (PH, 35'/2ºT), Renílson, Gabriel Zeca e Danielzinho (Guilherme Nunes, 11'/2ºT); João Pedro (Maicon Aquino, 35'/2ºT) e PK (Valdir Júnior, 11'/2ºT)
Técnico: Cláudio Caçapa
GOLS: Carlos Vinícius, aos 10min, e Amuzu aos 26min do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Renílson (C)
CARTÕES VERMELHOS: Ícaro (C)
ARBITRAGEM: João Vitor Gobi, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Evandro de Melo Lima (trio paulista). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
PÚBLICO: 18.359 torcedores (18.095 pagantes)
RENDA: R$ 969.352,65
LOCAL: Arena do Grêmio
