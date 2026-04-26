Com surpresas na zaga e no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Coritiba na Arena

Léo Perez ganhou a vaga de Nardoni no meio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio está escalado pelo técnico Luís Castro para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão. O treinador português optou por fazer duas mudanças em relação ao time que venceu o Confiança pela Copa do Brasil no meio da semana.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gustavo Martins está fora do jogo e dará lugar a Wagner Leonardo na zaga. No meio de campo, Léo Pérez assume a titularidade na vaga de Nardoni.

Assim, o Tricolor entrará em campo com Weverton; Pavon, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.