Com surpresas na zaga e no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Coritiba na Arena

O Grêmio está escalado pelo técnico Luís Castro para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão. O treinador português optou por fazer duas mudanças em relação ao time que venceu o Confiança pela Copa do Brasil no meio da semana.
Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gustavo Martins está fora do jogo e dará lugar a Wagner Leonardo na zaga. No meio de campo, Léo Pérez assume a titularidade na vaga de Nardoni.
Assim, o Tricolor entrará em campo com Weverton; Pavon, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco de reservas, o técnico terá à disposição Gabriel Grando, Kannemann, Balbuena, Caio Paulista, Marcos Rocha, Nardoni, Noriega, Riquelme, Roger, André Henrique, Braithwaite e Tetê.