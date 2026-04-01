Com seis novos desfalques, Grêmio chega a São Paulo para encarar o Palmeiras; veja os relacionados

Carlos Vinícius e Braithwaite na chegada a São Paulo. Saimon Bianchini / Agência RBS

A retomada de Brasileirão para o Grêmio contra o Palmeiras, em São Paulo, será com seis novas baixas após a data Fifa. O Tricolor perdeu jogadores por problemas físicos nos últimos dias entre desconfortos e lesões. A delegação já está na capital paulista para o confronto.

A chegada, em voo fretado, via aeroporto de Guarulhos, ocorreu pelas 15h30min. O deslocamento, de aproximadamente 1h30min, realizado com ônibus levou 22 jogadores para o hotel Grand Estanplaza, na avenida Berrini.

O grupo encontrou nas dependências três atletas que já estavam na cidade: Tiaguinho e Mec, que estavam à da seleção sub-20, e Noriega, da seleção peruana.

Não estão com o elenco em virtude de problemas físicos: Arthur, Willian, André Henrique, Pérez e Balbuena. Os dois últimos têm lesões musculares, e enquanto os outros possuem desconforto, segundo o clube.

Eles se juntam a Caio Paulista na lista de baixa durante a pausa no Brasileirão. O ala não enfrentará o Palmeiras pelo acordo de cavalheiros.

Em recuperações de lesões mais antigas estão Villasanti e Marlon e seguem ausentes.

As principais novidades na lista são os jovens: Zortea, volante, Riquelme e Jefinho. Pedro Gabriel deve assumir a lateral esquerda na ausência de outros jogadores mais experientes para a função.

Noriega está em reavaliação física. Ele atuou na terça (31), na França, pelo Peru por 45 minutos e pode ser utilizado caso não tenha risco de lesão.

A provável formação tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi (Noriega), Nardoni, Monsalve, Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

A partida ocorre na Arena Barueri, às 21h30min, nesta quinta-feira (2). O Tricolor tenta a primeira vitória longe de casa no Brasileirão após quatro tropeços.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Weverton, Grando e Beltrame

Weverton, Grando e Beltrame Laterais: Pavon, Marcos Rocha e Pedro Gabriel

Pavon, Marcos Rocha e Pedro Gabriel Zagueiros: Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo e Kannemann

Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo e Kannemann Volantes: Noriega, Tiaguinho, Nardoni, Dodi e Zortea

Noriega, Tiaguinho, Nardoni, Dodi e Zortea Meias: Monsalve, Roger, Jefinho e Riquelme

Monsalve, Roger, Jefinho e Riquelme Atacantes: Amuzu, Carlos Vinícius, Tetê, Enamorado, Braithwaite e Mec