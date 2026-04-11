Com retorno de titulares, Grêmio divulga relacionados para o Gre-Nal 452

Depois de preservar jogadores na partida contra o City Torque, pela Sul-Americana, na quarta-feira (8), o Grêmio volta a ter a equipe titular à disposição para o Gre-Nal 452, no sábado (11). O confronto ocorre às 20h30min, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Os principais retornos são de Viery, Gustavo Martins, Pavon e Carlos Vinícius. Os volantes Dodi e Léo Pérez também voltaram a aparecer na lista divulgada pelo clube na noite desta sexta-feira (10).
Uma provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur (Nardoni), Monsalve (Nardoni ou Arthur); Enamorado (Tetê ou Mec), Amuzu e Carlos Vinícius.
Relacionados para o Gre-Nal 452
Goleiros: Grando e Weverton
Zagueiros: Balbuena, Gustavo Martins, Kannemann e Viery
Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha, Pedro Gabriel
Volantes: Arthur, Dodi, Nardoni, Leo Pérez e Noriega
Meias: Monsalve, Roger, Gabriel Mec
Atacantes: Amuzu, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Pavon e Tetê
