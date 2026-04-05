Com retorno de joia da base, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Remo

Neste ano, Luis Eduardo atuou apenas contra o Guarany de Bagé. Angelo Pieretti / Grêmio

A lista de relacionados do Grêmio para o jogo deste domingo (5), contra o Remo, tem diversas novidades. Entre elas, destaque para o retorno de uma joia da base.

O zagueiro Luís Eduardo, 18 anos, integra a delegação pela primeira vez para uma partida do profissional desde que se recuperou de uma lesão muscular, sofrida em fevereiro, em um jogo do sub-20, e será atração no banco.

Chamou atenção na lista a ausência de Wagner Leonardo, que não teve nenhum problema médico divulgado pelo Tricolor.

A nominata conta ainda com os retornos de Caio Paulista e Arthur, que não estavam disponíveis na partida contra o Palmeiras. Em compensação, o volante Noriega está fora, preservado por questões físicas.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Nardoni, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu

Também estão relacionados o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Luís Eduardo e Kannemann, os laterais Marcos Rocha e Pedro Gabriel, os volantes Tiaguinho, Dodi e Zortéa, os meias Roger e Jefinho e os atacantes Tetê, Gabriel Mec e Braithwaite.