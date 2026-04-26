Com retorno de estrangeiro e ausência de volante, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Coritiba

Volante Noriega está de volta à lista de relacionados. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio divulgou na noite deste sábado (25) a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba. As equipes se enfrentam no domingo (26), às 16h, na Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Com relação à última lista de Luís Castro, antes do jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil, a principal novidade é o volante Noriega. Outro que retorna é Kannemann, já que Gustavo Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar da volta de Noriega, Monsalve segue fora do time. Mais uma vez o colombiano foi preterido por Luís Castro. O jovem Tiaguinho e o volante Dodi são outros nomes que já foram titulares neste ano e que não entrarão em campo neste domingo.

Com 13 pontos, o Grêmio ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a um ponto do Corinthians, o 17°.

Confira os relacionados

Goleiros: Gabriel Grando e Weverton.

Gabriel Grando e Weverton. Zagueiros: Balbuena, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo.

Balbuena, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo. Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel.

Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel. Meias: Arthur, Nardoni, Leo Pérez, Noriega, Riquelme e Roger.

Arthur, Nardoni, Leo Pérez, Noriega, Riquelme e Roger. Atacantes: Amuzu, André Henrique, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Gabriel Mec, Pavon e Tetê.