Com promoções, Grêmio abre venda de ingressos para o jogo contra o Coritiba

Duelo será neste domingo (26) às 16h. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio iniciou na tarde desta quinta-feira (23) a venda de ingressos para a partida contra o Coritiba, que acontece neste domingo (26), às 16h, na Arena. O clube anunciou também promoções para o jogo pela 13ª rodada do Brasileirão.

Os sócios das categorias Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante no mesmo setor. O benefício fica disponível durante as primeiras 24 horas de venda — ou seja até as 16h de sexta (24). Neste primeiro momento, a comercialização é exclusiva para sócios, por meio do site oficial do clube.

Além disso, o setor Gold Premium Sul terá valor promocional. Por R$ 220, o torcedor terá acesso a serviços como open food, open bar de bebidas não alcoólicas, espaço kids e atrações no pré-jogo e durante o intervalo.

A venda para o público geral abre na sexta-feira, também às 16h, no site do Grêmio. No dia da partida, os portões serão abertos a partir das 14h.