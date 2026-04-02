Com promessa da base e mudança no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Palmeiras

Lateral Pedro Gabriel é a principal novidade entre os titulares. Angelo Pieretti / Grêmio/divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri, em São Paulo, em jogo da nona rodada do Brasileirão.

Com os desfalques de Marlon, lesionado, e de Caio Paulista, que não pode atuar por pertencer ao Palmeiras, o lateral-esquerdo titular será o jovem Pedro Gabriel, de 18 anos.

No meio, Luís Castro não poderá contar com Arthur, Léo Perez e Willian. Sendo assim, ele escalou um tripé estrangeiro com Noriega, que retornou da seleção peruana, Nardoni e Monsalve.

Já no setor de ataque, a ausência entre os titulares é Amuzu, que começa no banco. Tetê foi escolhido para substituir o jogador.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Tetê.